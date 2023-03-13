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Giriş Tarihi: 14.3.2023

THY pilotundan 8 yılda 11 rekor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY pilotundan 8 yılda 11 rekor
Dünyada ve Avrupa'da gökyüzü dalışı olarak bilinen 'Skydiving' atlayış rekorları kıran tek Türk paraşütçü Kaan Özenmiş, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Özenmiş, geçen cumartesi ABD Paraşüt Birliği'nce Florida'da biri 42, diğeri 47 paraşütçüyle düzenlenen atlayışlarda Florida Baş Yukarı Formasyon Rekoru'nu kırdı. Yaklaşık 6 bin metre yükseklikteki 3 uçaktan atlayan sporcular, daha önceden belirlenen şekilleri 50 saniye içinde hatasız yaptı. Türk Hava Yolları pilotu Özenmiş böylece son 8 yılda 4 dünya, 3 Avrupa ve 4 ABD eyalet olmak üzere toplam 11 rekora sahip tek Türk sporcu oldu.

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THY pilotundan 8 yılda 11 rekor
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