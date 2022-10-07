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Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:48 Son Güncelleme: 7.10.2022 17:16

THY, SAF Deklerasyonu'na imza attı

Küresel sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sunmak için uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY), havacılık, uzay ve yakıt sektöründeki paydaşların bu amaçla oluşturduğu Global Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları (SAF) Deklerasyonu'na imza attı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, SAF Deklerasyonu’na imza attı

İmza töreninde konuşan Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, THY'nin yeni nesil uçakları filosuna dahil etmesi ve yakıt tasarrufu uygulamalarıyla emisyonlarını önemli derecede azalttığını vurgulayarak, SAF yakıtlarına yatırım ve desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINDAN MUTLUYUM

Airbus Ticari Uçaklar ve Airbus International Başkanı Christian Scherer ise Airbus'un sürdürülebilir bir havacılık endüstrisi geliştirmeye kendini tamamen adadığını ifade ederek "THY bu girişime katılma çağrısına yanıt vererek, sıfır emisyonlu uçak yolculuğumuzda tüm paydaşlarla birlikte çalışmak üzere imza attı. Türkiye'nin bu çabadaki kararlılığını göstermesinden mutluluk duyuyorum" diye konuştu

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE YÖNELDİ

Rolls-Royce Teknolojiden Sorumlu Başkanı Grazia Vittadini da THY'nin SAF Deklarasyonu'nu imzalamasından büyük mutluluk duyduklarını kaydederek bu anlaşmanın imzalanmasının Türkiye'nin küresel havacılıkta sürdürülebilir bir geleceğe doğru yöneldiğinin göstergesi olduğunu kaydetti

BİYOYAKIT KULLANILAN HATLAR ARTACAK

Bu yılın başında biyoyakıtla ilk uçuşunu İGA İstanbul Havalimanı'ndan Paris Charles De Gaulle Havalimanı'na yapan THY, daha sonra Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında haftada bir gün bu yakıtı düzenli olarak kullanmaya başlamıştı.

ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ

Üniversitelerle iş birliği yaparak sürdürülebilir biyoyakıt araştırma ve geliştirme çalışmalarına da destek sağlayan THY, bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi ile 'Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıtı Projesi (MİKRO-JET)' başlıklı, TÜBİTAK öncelikli alan projesini yürütüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sürdürülebilir kaynaklardan üretilen ve 2022 yılı içerisinde THY Teknik A.Ş. tarafından motor testleri tamamlanan biyoyakıtın harmanlanarak uçuşlarda kullanılması hedefleniyor.

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THY, SAF Deklerasyonu'na imza attı
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