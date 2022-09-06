THY seferinde heyecanlı dakikalar: 10 bin metre yükseklikte dünyaya geldi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Manchester tarifeli seferinde Nijeryalı bir yolcu, doktor ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul'dan İngiltere'nin Manchester kentine hareket eden uçağında bulunan Nweke Ifeoma isimli yolcunun doğum sancıları başladı.

Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı | Video

Kabin ekibi, yolcuyu uçaktaki uygun bölüme alıp doğum hazırlıklarını başlatırken doktor anonsu da yapıldı. Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin yardımıyla Nijeryalı yolcu, kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunun kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçağın Viyana'ya inişiyle sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.