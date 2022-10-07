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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:46 Son Güncelleme: 7.10.2022 12:12

THY Teknik, yolcu uçaklarını kargo uçağına çevirecek

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. kargo uçağı dönüşümlerine yönelik artan talebi karşılamak için işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında yer alan ilk dönüşümün 2023 yılında THY Teknik A.Ş.'nin İstanbul'daki tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Teknik, yolcu uçaklarını kargo uçağına çevirecek

Küresel ölçekte uçak bakım onarım ve revizyon (MRO) sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Airbus A330 uçaklarının yolcu-kargo dönüşüm işlemleri (P2F) alanında faaliyet gösteren, ST Engineering ve Airbus ortak girişimi Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında yer alan ilk A330P2F dönüşümünün önümüzdeki yıl THY Teknik A.Ş.'nin İstanbul'daki tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DÖNÜŞÜM VERİMLİ BİR ÇÖZÜM

İstanbul Airshow'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılan işbirliği anlaşması ile ilgili konuşan THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hava kargo sektörünün son yıllarda güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ile birlikte yolcu-kargo uçağı dönüşümlerinin ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak için verimli bir çözüm haline geldiğine dikkat çekti.

ORTAKLIĞIMIZI GENİŞLETMEYİ PLANLIYORUZ

Bolat "Bu durum uçak üreticileri, lessor'ler, MRO şirketleri ve hava yolu operatörleri için yeni iş fırsatları doğurmakta. Yolcu-kargo uçağı dönüşümleri, bakım-onarım ve yenileme faaliyetleri arasında en zorlayıcı olanlarından biridir; uzmanlık, tecrübe ve operasyonel mükemmellik gerektirir. Yaptığımız anlaşma; şirketimizin bu hasletlerin hepsine sahip olan, küresel MRO sektörünün en yetkin şirketlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. A330P2F için EFW ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu ortaklığımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

DÖNÜŞÜM İÇİN ARTAN BİR TALEP VAR

Son yıllarda havacılık sektörü içerisinde kargo uçağı dönüşüm projelerine büyük bir ilgi ve artan bir talep olduğunu kaydeden EFW CEO'su Jordi Boto "Uzun yıllardır Airbus uçakları üzerinde çalışan ve bu hususta büyük bir tecrübeye sahip olan THY Teknik A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri daha kolay ve eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimize tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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