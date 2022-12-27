THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle havadan geri döndü

Bu sabah saat 08.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 787 tipi yolcu uçağını, havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan 75 yaşındaki ABD'li bir yolcu rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken durumun pilota bildirilmesinden sonra uçak Bulgaristan hava sahasından geri döndü.
Sorunsuz şekilde İstanbul Havalimanı'na inişi gerçekleştirilen uçakta rahatsızlanan yolcu sağlık ekiplerine teslim edilirken, uçağın seferini gecikmeli olarak gerçekleştirileceği öğrenildi