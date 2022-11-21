Haberler Yaşam Haberleri THY uçağı rahatsızlanan yolcu için acil iniş yaptı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:28

THY uçağı rahatsızlanan yolcu için acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul- Medine seferini yapan uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine  Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY uçağı rahatsızlanan yolcu için acil iniş yaptı

THY'nin TK-108 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı bu sabah saat 10.08'de Medine seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan bir süre sonra uçaktaki bulunan 49 yaşındaki Cezayirli bir yolcu aniden rahatsızlandı.

Yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

THY uçağı saat 11.30 'da Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Keskin kalemi ve eşsiz yazıları hiç unutulmayacak
Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti!
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu
Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
Babasını uyduramadık kızını verelim
ARKADAŞINA GÖNDER
THY uçağı rahatsızlanan yolcu için acil iniş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA