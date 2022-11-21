THY uçağı rahatsızlanan yolcu için acil iniş yaptı

THY'nin TK-108 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı bu sabah saat 10.08'de Medine seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan bir süre sonra uçaktaki bulunan 49 yaşındaki Cezayirli bir yolcu aniden rahatsızlandı.

Yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

THY uçağı saat 11.30 'da Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi