Haberler Yaşam Haberleri THY uçağında kalp krizi alarmı! İstanbul'a geri döndü
Giriş Tarihi: 21.10.2022 01:50 Son Güncelleme: 21.10.2022 02:00

THY uçağında kalp krizi alarmı! İstanbul'a geri döndü

Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü

AA
THY uçağında kalp krizi alarmı! İstanbul’a geri döndü

THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'de havalandı.

Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdaha uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı.

Durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı. THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü.

Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
SON DAKİKA HABERİ | Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumumuz iyi
Son dakika haberi... Ekonomik kriz istifa getirdi! Truss 44 gün dayanabildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan A Haber'de önemli açıklamalar! "Teröre destek verenlerle olamam"
RAHMAN SURESİ OKU, Rahman Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
THY uçağında kalp krizi alarmı! İstanbul'a geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA