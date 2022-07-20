THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvedeki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL 13- 19 Temmuz 2022 dönemine ait hava trafik istatistiklerini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinde de paylaşılan verilere göre Türkiye günlük 3 bin 526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Avrupa genelinde ise aynı dönemdeki trafik hacmi günlük ortalama 30 bin 509 uçuş ile salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılı seviyesinin yüzde 87'sine ulaştı.

THY SALGIN ÖNCESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Aynı dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında THY günlük ortalama bin 512 uçuş ile 3. sırada yer aldı. Bu rakamlarla 2019 yılı seviyesinin yüzde 3 oranında üzerine çıkan THY, Avrupa genelindeki bayrak taşıyıcı havayolları arasında en çok sefer gerçekleştiren havayolu olma özelliğini de korudu.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

İGA İstanbul Havalimanı ise aynı haftada günlük ortalama bin 333 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5 üzerine çıkan İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 277 uçuş ile Paris, bin 206 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti.

ANTALYA HAVALİMANI 7'NCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile Avrupa genelinde en yoğun 10 havalimanı içerisinde 7'nci sıraya yükselirken İGA İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'ci havalimanı Antalya Havalimanı da küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.