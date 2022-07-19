THY ve Vietnam Hava Yolları ’Mutabakat Bildirisi’ imzaladı

İmzalanan bildiriye göre; THY ve Vietnam Hava Yolları yolcu ve kargo taşımacılığında mevcut işbirliklerini Hanoi/Ho Chi Minh City- İstanbul arasındaki uçuşlarda ortak uçuş (codeshare) ortaklığı üzerinde çalışarak genişletecek. Bu sayede yolcular her iki havayolunun uçuş ağındaki yeni noktalara seyahat etme seçeneğine sahip olacaklar. 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen 'codeshare' ortaklığının kargo taşımacılığı alanında işbirliği sağlayacak.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE TEKRAR FARK ETTİK

Bildiriye ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yatırım ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu salgının havacılık sektörüne getirdiği krizin etkilerinden kurtulurken, havayolları arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun tekrar farkına vardıklarını belirterek "Vietnam Hava Yolları ile hem kargo hem de yolcu alanlarında genişleyen iş birliğimizi oldukça önemsiyoruz. Ortak hedef ve beklentimiz, ilişkileri birçok alanda zenginleştirmek ve misafirlerimize daha fazla alternatif sunmaktır. Türk Hava Yolları olarak bu düşünceyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine hizmet edecek bir 'Mutabakat Bildirisi' imzaladık.'' dedi.

YOLCULARA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Vietnam Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Le Hong Ha ise konuya ilişkin; "Türk Hava Yolları ile iş birliğini sürdürmekten ve genişletmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İki bayrak taşıyıcı arasındaki iş birliği yolcularımıza büyük faydalar sağlayacak; Vietnam, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerindeki havacılık bağlantılarını, ekonomik ve kültürel ilişkileri perçinleyecektir. Bu aynı zamanda Vietnam Hava Yolları'nın küresel iş birliğini güçlendirme, rota ağını genişletme, pandemi sonrası ekonomiyi kurtarma ve yeni gelişme fırsatlarını yakalama çabasıdır" diye konuştu.