THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat’tan yurt içinde tavan fiyat açıklaması

Avrupa'da iki yer önemliydi. Schipol ve Frankfurt'tu. Paris 3'lerde gelirdi. İGA, bu alanları geçmiş durumda.

Transfer yolcunun THY'ye getirdiği rakam 100 dolar dersek, Türkiye'ye gelen bir yolcuyla bu 1000'e çıkıyor. Bu yolcunun katma değeri yüksek bir yolcuysa bu 3000 dolara çıkıyor. Havayolunun bir ülke ekonomisine katkısını görebiliyoruz. Ülke ekonomisine getirdiğimiz katkı 6,6 milyar dolar. THY sadece artı değer olarak 6,6 milyar dolar getirdi. Geçen sene şirketimiz 5,8 milyar dolar getirmişti. THY'nin Türkiye'ye getirdiği kazanç 14 milyar dolar.

65 bin çalışanımız var. 10 sektörle beraber çalışıyoruz. Sağlık sektöründen 2,5 milyar dolar geldi. ABD'den Türkiye'ye 1 milyon turist geldi. En fazla seyahat ettikleri ülke 1,8 milyon ABD'lilerin. Bu sene 2 milyonu nasıl yakalarız diye hedef koyduk. ABD'den 2 milyon kişiyi nasıl getiririz diye.

Kapadokya çok bilinen yerlerimiz. Sanat galerilerimiz var. Kasım ayında Miami'de art fuar var. Orada etkinlikler yapacağız. Türkiye'deki sanat faaliyetlerinden insanları haberdar edeceğiz.

ABD için sağlık turizmi için kampanya yapmaya başlıyoruz. Check-up yaptıracağız. ABD'den yolcuyu alıp İstanbul'a getireceğiz, check-up yaptıracağız. Hem tatilini yapacak hem de tahlillerini alacak memleketine dönecek. ABD'de sağlık sigortası çok önemli. ABD'de 250 bin dolara yapılan tedavi burada 50 bin dolar yapılabiliyor. 5-6 bin dolara yapılacak. Süre çok önemli. ABD'de kolonoskopi yaptırmaya kalksanız 3-4 hafta sürüyor. Pilotlarımız yurt dışında sağlık sorunu yaşasa 8 saat acilde bekliyor. Bunları tüm dünyaya anlatmak istiyoruz.