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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:44 Son Güncelleme: 20.6.2022 14:49

THY'de 4 yöneticiden biri kadın olacak

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’de 4 yöneticiden biri kadın olacak

Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılına kadar üst düzey ve az temsil olan alanlarda kadın çalışan sayısını yüzde 25 oranına çıkarma kararı aldı. THY Başkanı Ahmet Bolat "Dünyanın dört bir yanında kadın yöneticilerimiz markamızın yükselişi için çaba sarf ediyor ve onların desteğiyle her yıl daha iyi bir noktaya ulaşıyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) sektörde cinsiyet dengesi kurmayı hedefleyen '25by2025' kampanyasına katıldığını duyurdu. THY, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IATA'nın 78'nci Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda sunduğu taahhütname ile 2025 yılına kadar üst düzey konumlarda ve az temsil olan alanlarda kadın çalışan sayısının oranını yüzde 25 oranında veya yüzde 25 oranına çıkararak değiştirmeyi hedefliyor.

KADIN YÖNETİCİLERİMİZ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Düzenlenen imza töreninin ardından değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin ortakları ile birlikte sektördeki kadın temsil oranını artırmak ve cinsiyet farkını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizerek "Bugün yalnızca Türkiye'de değil, Tokyo'dan New York'a, Zanzibar'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki 95 şehirde de kadın yöneticilerimiz markamızın yükselişi için çaba sarf ediyor ve onların desteğiyle her yıl daha iyi bir noktaya ulaşıyoruz. '25by2025' girişimine sunduğumuz taahhütnameleri gerçekleştirerek yerde ve gökyüzünde kadın çalışma arkadaşlarımızın etkinliğini ve gelecek hedeflerimize katkılarını daha da artıracağız" diye konuştu.

THY'NİN KATILIMI MEMNUNİYET VERİCİ

IATA Genel Müdürü Willie Walsh ise THY'nin '25by2025' girişimine katılımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek "Farklılık ve katılımcılığı bir güç olarak değerlendirmek sektördeki cinsiyet farkını gidermek için anahtar konumda. Bugün sektörün dört bir yanından destek gören '25by2025' bu farkı kapatmaya yardımcı oluyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısının da güçlü bir katılımcı olarak kampanyaya desteği kadınların sektördeki varlığını korumak ve güçlendirmenin yanında yeni yeteneklerin keşfi adına oldukça değerli" dedi.

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THY'de 4 yöneticiden biri kadın olacak
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