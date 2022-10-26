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Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:51 Son Güncelleme: 26.10.2022 16:53

THY’den 2 yeni hat

Türk Hava Yolları (THY) Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli seferlere başlayacak.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den 2 yeni hat

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli seferlere başlayacak.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu yapılan açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

KERKÜK'E İLK TİCARİ UÇUŞ YARIN

THY'nin daha önce askeri üs olarak kullanılan ve 16 Ekim'de açılışı yapılan ve 20 Ekim'de uçuşların başladığı Kerkük Havalimanı'nda ilk ticari uçuşu İstanbul Havalimanı'ndan 27 Ekim Perşembe günü yapması planlanıyor. Filosunda yolcu ve kargo olmak üzere 387 uçak bulunan THY 287 uluslararası, 53 yurtiçi olmak üzere dünyada 129 ülke ve 340 noktaya yaptığı seferlerle dünyanın en çok ülkesine

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THY’den 2 yeni hat
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