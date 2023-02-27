THY’den afetzede öğrencilere iş imkanı

Başvuru ilanında üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencilerine Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacağı açıklandı. İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 sonrasında doğmuş olunması ve 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor. Ayrıca iş başvurusu yapacak afetzede öğrencilere vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek.

Adaylardan ayrıca adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunması ve Yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olması istenecek. İlan sadece afetzede öğrenciler için THY'de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanında 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/ya 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar, 11 ilin dışında okuyan ve 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilecek.