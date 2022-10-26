THY’den öğretmenlere yurt dışı bursiyerlere indirimli uçuş imkanı

THY'nin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkiye'nin 1416 sayılı kanun kapsamında şuan 51 ülkede 4 bin öğrencisi bulunduğunu belirterek "Bu öğrencilerimizle birlikte eşleri ve çocukları hem uluslararası uçuşlarda hem de yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim ve 40 kilogram bagaj desteği veriliyor" dedi. Özer, THY yönetimine ve THY ailesine kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.

MUTLULUK DUYUYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bizleri geleceğe taşıyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan, yarınlarımızı şekillendiren öğretmenlere hizmet edecek bu protokolü hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.



İÇ HAT UÇUŞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

THY, indirim protokolü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden vergiler hariç yüzde 20 indirim sağlayacak.

İNDİRİM VE BAGAJ HAKKI SAĞLANACAK

Ayrıca 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında, baz ücret üzerinden vergiler hariç 25 indirim ve uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kilogramı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kilogramı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı sunacak.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

TC. Vatandaşlık Numarası ile THY'nin yolcu sadakat programı Miles&Smiles üyeliği üzerinden faydalanılabilecek protokolün 1 Kasım itibarı ile yürürlüğe girmesi hedefleniyor.