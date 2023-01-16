THY’den Tuna’ya şaşırtan sürpriz

İzmir'de yaşayan avukat Bahar-Gökhan Uluhan çifti yılbaşı tatili için çocukları 8 yaşındaki oğulları Tuna ve kızları 16 yaşındaki kızları Zehranaz ile birlikte Belgrad'a tatile gitti. Tatilde keyifli vakit geçiren Uluhan çifti sporu çok seven oğulları için Belgrad'dan futbol topu satın aldı. Ancak Belgrad'dan İzmir'e dönüş yolculuğunda güvenlik gerekçesiyle havalimanında havayolu şirketi görevlileri tarafından el konuldu. Tuna topunu havalimanında bırakarak ailesi ile birlikte İzmir'e dönmek zorunda kaldı. Bahar Uluhan bu duruma çok üzülen oğlu için İzmir'e döndüklerinde THY'ye durumu anlatan bir yazı gönderdi. Firmadan çok gecikmeden yanıt geldi.
UMARIZ BU MEKTUPLA BİZİ AFFEDERSİN
Türk Hava Yolları Müşteri İlişkileri Müdürlüğü'nden, küçük çocuğa gelen duygusal mektupta şu satırlar yer aldı: Sevgili Tuna, bir çocuğu üzmenin, hayal kırıklığına uğratmanın ve onda kötü bir anı bırakmanın ağırlığı ile kanatlanmak bizim için çok zor. Bu yüzden seni mutlu etmeye, sana yeni hayaller kurdurmaya, sende güzel anılar bırakmaya ve yüzünde bir tebessüm oluşturmaya geldik. Umarız başarılı oluruz. Umarız bu maket uçak dünyanın uçsuz bucaksız yerlerini keşfetmen için sana hayaller kurdurur ve seni hayallerinin peşinden koşturur. Umarız, bu oyun setiyle arkadaşlarınla paylaştığın her an senin hayatında keyifli anılar olarak birikir. Ve umarız, bu mektupla bizi affeder, kanatlarımızla barışır ve gönül rahatlığıyla gökyüzüne havalanmamızı sağlarsın. Görüşmek üzere, sevgiler.
ALDIĞI HEDİYELERLE MUTLULUKTAN UÇTU
Tuna, Türk Hava Yolları'ndan gelen mektubun yanı sıra, basketbol topu, maket uçak ve strateji oyunu ile adeta mutluluktan havaya uçtu. Türk Hava Yolları yetkililerine teşekkür eden Tuna, "Futbolu ve basketbolu çok seviyorum. Belgrad'dan annem ve babamın bana hediye olarak aldığı futbol topuna el konulunca çok üzülmüştüm. Türk Hava Yolları'ndan gelen mektup ve hediyeler ile büyük mutluluk yaşadım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
BEKLEMİYORDUK, ÇOK DEĞERLİ BİR DAVRANIŞ
Yılbaşı tatilinden dönüşte oğullarının topunun uçağa alınmaması nedeniyle üzüldüklerini söyleyen avukat anne Bahar Uluhan, "İzmir'e döndükten sonra yaşadığımız bu olayla ilgili Türk Hava Yolları'na bir yazı gönderdik. Çok hızlı bir şekilde dönüş oldu. Oğluma kargo ile mektup ve hediyeler gönderilmiş. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Bizim için çok değerli bir davranış. Oğlum çok mutlu oldu. Onu mutlu görmek bizi de çok mutlu etti" dedi.