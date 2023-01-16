THY’den Tuna’ya şaşırtan sürpriz

UMARIZ BU MEKTUPLA BİZİ AFFEDERSİN

Türk Hava Yolları Müşteri İlişkileri Müdürlüğü'nden, küçük çocuğa gelen duygusal mektupta şu satırlar yer aldı: Sevgili Tuna, bir çocuğu üzmenin, hayal kırıklığına uğratmanın ve onda kötü bir anı bırakmanın ağırlığı ile kanatlanmak bizim için çok zor. Bu yüzden seni mutlu etmeye, sana yeni hayaller kurdurmaya, sende güzel anılar bırakmaya ve yüzünde bir tebessüm oluşturmaya geldik. Umarız başarılı oluruz. Umarız bu maket uçak dünyanın uçsuz bucaksız yerlerini keşfetmen için sana hayaller kurdurur ve seni hayallerinin peşinden koşturur. Umarız, bu oyun setiyle arkadaşlarınla paylaştığın her an senin hayatında keyifli anılar olarak birikir. Ve umarız, bu mektupla bizi affeder, kanatlarımızla barışır ve gönül rahatlığıyla gökyüzüne havalanmamızı sağlarsın. Görüşmek üzere, sevgiler.