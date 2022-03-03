Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle AGİT'in Donetsk ve Luhansk'daki misyonlarında görevli personeli buradan karayoluyla Rusya'nın Rostov şehrine ulaştı.
AGİT personeli sivil uçuşların iptal edilmesi nedeniyle daha sonra Rusya'nın Soçi kentine geçiş yaptılar. Farklı ülke vatandaşı olan AGİT personeli THY'nin düzenlediği charter uçuşuyla bugün saat 18.00'da Soçi'den İstanbul Havalimanı'na getirildi.
THY’den Ukrayna’daki AGİT personeli için tahliye uçuşu | Video
Bir süre İstanbul'da konaklayacak AGİT personelin daha sonra ülkelerinde gönderileceği öğrenildi.