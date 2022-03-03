Haberler Yaşam Haberleri THY’den Ukrayna’daki  AGİT personeli için tahliye uçuşu
Giriş Tarihi: 3.3.2022 18:27 Son Güncelleme: 3.3.2022 18:55

THY’den Ukrayna’daki  AGİT personeli için tahliye uçuşu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Ukrayna’daki  AGİT personeli için tahliye uçuşu

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası yaptığı tahliye seferleri ile başta Türk vatandaşları olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donetsk ve Luhansk’daki misyonlarında görevli personelinin de tahliyesini gerçekleştirdi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle AGİT'in Donetsk ve Luhansk'daki misyonlarında görevli personeli buradan karayoluyla Rusya'nın Rostov şehrine ulaştı.

AGİT personeli sivil uçuşların iptal edilmesi nedeniyle daha sonra Rusya'nın Soçi kentine geçiş yaptılar. Farklı ülke vatandaşı olan AGİT personeli THY'nin düzenlediği charter uçuşuyla bugün saat 18.00'da Soçi'den İstanbul Havalimanı'na getirildi.

THY’den Ukrayna’daki AGİT personeli için tahliye uçuşu | Video

Bir süre İstanbul'da konaklayacak AGİT personelin daha sonra ülkelerinde gönderileceği öğrenildi.

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THY’den Ukrayna’daki  AGİT personeli için tahliye uçuşu
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