Haberler Yaşam Haberleri THY’nin efsane pilotu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.7.2022 18:05 Son Güncelleme: 13.7.2022 18:08

THY’nin efsane pilotu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) Eski Genel Müdürü Emekli Kaptan Pilot  Atilla Çelebi hayatını kaybetti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’nin efsane pilotu hayatını kaybetti

Türk Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra çeşitli havayolu şirketlerinde ve THY'de pilotluk yapan Atilla Çelebi 1994- 1997 yılları arasında ise THY Genel Müdürlük görevini yürütmüştü. Hava kuvvetlerinde görev yaptığı dönemde ikinci akrotimi olan 'Uçan Kuğular'da görev yapan Çelebi'nin bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Çelebi, 1972 yılında TRT'de yayınlan ve bir THY pilotunun günlük uçuş rutinini anlatıldığı belgeselde görev almıştı.



BİLAL EKŞİ DUYURDU

Çelebi'nin vefatını twitter hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bila Ekşi " Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden (1994-1997) Kaptan Pilot Atilla Çelebi'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Çelebi'nin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geldi! Petrol 100 dolar altına düştü! 13 Temmuz 2022 motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
YKS sonuçları 2022 ÖSYM AİS sonuç ekranı ile açıklanıyor! TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
ARKADAŞINA GÖNDER
THY’nin efsane pilotu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA