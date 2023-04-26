THY’nin göklerdeki cesur kadınları

Hem dünyada hem de Türkiye'de kadınların havacılık sektörüne olan ilgisi gün geçtikçe artmaya devam ederken kadınlar kabin memurluğunun yanı sıra pilotluğa da yoğun ilgi gösteriyor. THY'de çalışan kadın pilot sayısı da gün geçtikçe artıyor. THY'deki 329 kadın pilottan biri de müzisyenlik yaparken pilot olmayı seçen Belgin Ayhan (38). İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmasına rağmen ilk önce müzisyen olmaya karar veren Ayhan, 2017'den beri geniş gövdeli ve uzun menzilli uçuşlarda görev yapıyor. Ayhan, "Pilotluk da sanat gibi. 250 tonluk uçağı siz kaldırıyorsunuz, götürüyorsunuz ve emniyetle indirmeye çalışıyorsunuz.Çok heyecanlı bir süreç" dedi. THY'nin diğer kadın pilotu Pınar Çetin (35) ise kabin memurluğundan pilotluğa geçti. Çetin, "Araç kullanmayı, motor kullanmayı çok seviyorum. Uçak da keza öyle bir mekanik. Dolasıyla bana inanılmaz keyif vereceğini düşündüm. Sonra sürekli kaptanlarımızla konuştum. Akabinde THY'nin Pilot Akademisi ilanına başvurdum. Bir kadın olarak bu görevi yapmak bana çok büyük onur ve gurur veriyor. Kolay bir meslek değil ama kendinde bu azmi gören herkesin eğitimini alarak kokpitte yerini almasını temenni ediyorum" diye konuştu. AA