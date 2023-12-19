THY’nin iki pilotu kazada can verdi! Alkollü sürücü pilot tutuklandı

Mersin'de yaşayan mühendis Çağatay Güneş ile doktor Figen Güneş'in oğlu olan polit Ekin Güneş'in, bekar olduğu ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirmesine rağmen pilot olmak istediği, yaklaşık bir yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Ekin Güneş'in Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'deki Muğdat Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.