THY’nin iki pilotu kazada can verdi! Alkollü sürücü pilot tutuklandı

Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal, uçuşlarının olmadığı dün gece saatlerinde aynı araçla Kuzey Marmara Otoyolunda Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde ilerliyordu. Kaptan pilot Ersal Erdal idaresindeki otomobil, Şeref Kara'nın kullandığı TIR'a sol arka kısmından çarptı.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Feci kazada pilotların bulunduğu araç adeta kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kaptan pilot ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrolü sırasında pilot Ersal Erdal'ın 0.91 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Mersin'de yaşayan mühendis Çağatay Güneş ile doktor Figen Güneş'in oğlu olan polit Ekin Güneş'in, bekar olduğu ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirmesine rağmen pilot olmak istediği, yaklaşık bir yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Ekin Güneş'in Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'deki Muğdat Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.