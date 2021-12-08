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Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:48 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:51

THY'nin 'pembe kurdeleli' uçuşlarına ödül

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’nin ’pembe kurdeleli’ uçuşlarına ödül

Türk Hava Yolları’nın  (THY) ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında erken tanının önemine dikkat ekmek için yaptığı uçuşlar ödüllendirildi

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 13'üncü yılında 'Yeni Dünya, Yeni Ufuklar' temasıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçıları Meclisi ve Türk Hazır Giyim İhracatçıları işbirliğiyle gerçekleştirilen zirvede, sivil kalkınma amaçlarına katkı sunan projeler ödüllendirildi.Birçok firmanın ödül aldığı zirvede Türk Hava Yolları, meme kanserine yarattıkları farkındalıktan dolayı bronz ödülün sahibi oldu.

PEMBE KURDELELİ UÇUŞLAR

THY adına ödülü alan THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında yurt için ve yurt dışındaki uçuşlarında pembe kurdeleler takarak farkındalık çalışmasında bulunduklarını belirterek "Ekim ayı denildiğinde akla her zaman meme kanseri geliyor. Çünkü kadınların en çok karşılaştığı kanser türü. Ama erken tanı ve teşhis hayat kurtarır, bu mutlu olunabilecek bir konudur. Bu yüzden biz de farkındalık oluşturabilme adına payımıza düşenden çok daha fazlasını yapmak istedik. Türkiye'de ve yurt dışındaki uçuşlarımızda pembe kurdeleler taktık" diye konuştu



5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞTIK

Gerçekleştirilen pembe kurdeleli uçuşlarla 5 milyondan fazla kişiye ulaştıklarını ifade eden Çolak, bu farkındalığın yalnızca uçuşlarla sınırlı kalmadığının altını çizdi. Çolak "Uçuşlarda merak eden yolcular bize sordukça onlar da farkındalığı kendi tanıdıklarına, çevrelerine, bu bilinci aşılayıp yaydılar. Biz çok mutluyuz. İnşallah bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye daha geniş platformlarda devam edeceğiz. Kurumsal sosyal sorumluluk derneğini tebrik ediyorum" diye konuştu

PEMBE KURDELELİ UÇUŞLAR

THY 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında 15-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği 261 uçuşta, meme kanseri riskine dikkat çekmek için bin 228 kabin memuru pembe kurdele takmış ve yapılan özel anons ile yolcuların bilgilendirilerek erken teşhisine dikkat çekmişti

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THY'nin 'pembe kurdeleli' uçuşlarına ödül
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