THY’nin rekortmen pilotu! 7 yılda 9 rekor

Kaan Özenmiş 45 yaşında. THY'de kaptan pilot olarak görev yapıyor. İş dışındaki en büyük tutkusu ise paraşüt sporu. İlk atlayışını ailesinden habersiz 15 yaşında Ankara'daki Paraşüt Kulesi'nden yaparak paraşüt sporuna başlayan Özenmiş, son 7 yıl içinde 4 dünya, 3 Avrupa ve 2 ABD eyalet rekorunda yer alan tek Türk sporcu olarak önemli bir başarıya imza attı.Özenmiş son atlayışını ise 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde yaptı. ABD Paraşüt Federasyonu tarafından organize edilen atlayışla bir araya gelen 55 paraşütçü, 6 bin metre yükseklikte uçan 3 uçaktan atlayarak baş aşağı serbest düşüşte bir araya gelerek 45 saniyede daha önceden belirlenen şekli yaptılar. Bu atlayış Florida Eyalet Baş Aşağı Skydiving Formasyon Rekoru olarak kayıtlara geçti.