THY’nin rekortmen pilotu! 7 yılda 9 rekor

Kaan Özenmiş 45 yaşında. THY'de kaptan pilot olarak görev yapıyor. İş dışındaki en büyük tutkusu ise paraşüt sporu. İlk atlayışını ailesinden habersiz 15 yaşında Ankara'daki Paraşüt Kulesi'nden yaparak paraşüt sporuna başlayan Özenmiş, son 7 yıl içinde 4 dünya, 3 Avrupa ve 2 ABD eyalet rekorunda yer alan tek Türk sporcu olarak önemli bir başarıya imza attı.Özenmiş son atlayışını ise 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde yaptı. ABD Paraşüt Federasyonu tarafından organize edilen atlayışla bir araya gelen 55 paraşütçü, 6 bin metre yükseklikte uçan 3 uçaktan atlayarak baş aşağı serbest düşüşte bir araya gelerek 45 saniyede daha önceden belirlenen şekli yaptılar. Bu atlayış Florida Eyalet Baş Aşağı Skydiving Formasyon Rekoru olarak kayıtlara geçti.
ÇOK MUTLUYUM
THY'nin tarifeli seferiyle Miami'den Türkiyen'ye döne Özenmiş İstanbul Havalimanı'nda duygularını SABAH' a anlattı. Kendisini görevini tamamlamış, görevden geri dönen birisi olarak hissettiğini belirten Özenmiş "Bir kere daha ülkeme rekorla geri dönmemim mutluluğunu yaşıyorum. Stresli bir süreç oluyor. Ancak rekor kırılınca bütün zorlukları untuyorsunuz. Bu atlayışlara Türkiye'den katılan tek kişi olmanın verdiği zihinsel baskı ve stresi yaşadığım zamanlar oluyor. Paraşüt sporunu yaparken aktif olarak kalabilmek kaliteli ve iyi seviyede atlayışlar yapmanız lazım. Onun için ABD ve Avrupa'daki yerlere gidiyorum" dedi.
9 REKORDAKİ TEK TÜRK
Dünya ve Avrupa'da düzenlenen atlayışlarda 'Skydiving' Rekorlarına giren tek Türk paraşütçüsü olan Özenmiş, 31 Temmuz 2015'te ABD'de gerçekleştirilen 'Dünya Dikey Performans Rekoru' nu kıran 164 sporcu arasında yer aldı.
Avrupa Baş Yukarı Formasyon Rekoru' nu kıran 21 kişilik ekipte de yer alan Özenmiş, 30 Haziran 2018'de ise Dünya Skydiving Dikey Formasyon (Sequential) iki ayrı rekoru kıran 42 sporcu arasında tek Türk sporcu olarak yer almıştı.
Geçen yıl ABD Paraşüt Federasyonu tarafından düzenlenen 'Kaliforniya Dikey Formasyon' rekoru ve bu yıl ise Florida'da organize edilen eyalet baş aşağı Skydiving Formasyon rekorunda yer alan Özenmiş 4 dünya, 3 Avrupa ve iki ABD eyalet rekoru olmak üzere dokuz rekorda yer alan tek Türk olarak tarihi geçti.