THY’nin Şampiyonlar Ligi uçağı gökyüzüyle buluştu

TC-JNM kuyruk numaralı UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçak ilk uçuşunu TK1821 sayılı seferi ile yeni yılın ilk gününde İGA İstanbul Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat resmi sponsorlarından oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023 yılındaki finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarını belirterek "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşecek bu etkinliğin önemli bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin temasına sahip olan uçağımız spora verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Gökyüzüyle buluşturduğumuz yeni tasarımlı uçağımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından göklerle buluşan uçağın UEFA Şampiyonlar Ligi temalı yeni tasarımının uygulama süreci Turkish Technic tarafından yürütülerek 4 günde tamamlandı.