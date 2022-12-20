THY’nin yeni nesil uçağı filoya katıldı

THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Evine hoş geldin TC-LGL!@TK_TR filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan @Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık. Sürecin öne çıkan anlarını sizlerle paylaşıyoruz! ✈️#TurkishTechnic pic.twitter.com/iOgK4podEf— THY TEKNİK A.Ş. (@THY_Teknik) December 20, 2022
Paylaşılan görüntülerde, uçağın boyanma aşamaları yer aldı.