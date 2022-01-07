Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.