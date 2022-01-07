Haberler Yaşam Haberleri TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?
Giriş Tarihi: 7.1.2022 22:15 Son Güncelleme: 7.1.2022 22:16

TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

TİAK’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin üç büyük ilinin 2020’de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

A- İstanbul, Ankara, İzmir
B- Ankara, İstanbul, İzmir
C- İzmir, İstanbul, Ankara (CEVAP)
D- İstanbul, İzmir, Ankara

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TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?
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