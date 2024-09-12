Ticaret Bakanı Bolat Şanlıurfa'ya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Bolat'ı GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, MHP Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Özyavuz ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

BAKAN BOLAT'IN İLK DURAĞI CEYLANPINAR OLDU

Bakan Bolat saat 10:30'da Ceylanpınar Gümrük Kapısı açılış törenine katılacak. Daha sonra Akçakale Gümrük Kapısını ziyaret edecek olan Bakan Bolat, saat 14:00'de Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret edecek.