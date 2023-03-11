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Giriş Tarihi: 11.3.2023 18:54 Son Güncelleme: 11.3.2023 20:03

Ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İstanbul’da etkili olan yağışlar ile birlikte  Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı. Kaza  sonucu 4 kişi yaralandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı

Kaza Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Sultangazi Habibler istikametinde seyreden 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen 34 KE 7909 plakalı hafif ticari araçla Başakşehir mevkisinde çarpıştı. İETT otobüsü çarpmanın etkisiyle Sultangazi Habibler yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki H.T.K. ve Z.Y.K. ile hafif ticari araçtaki M.C.K. ve H.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındılar. İETT otobüsü, olay yerinden çekici aracılığıyla kaldırılarak garaja çekildi.

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Ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
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