Ticari minibüsle uyuşturucu satmışlar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt'taki Zafer Mahallesi'nde park halinde bulunan bir ticari minibüsün içerisindeki A.S. (32) ve Ö.İ. (28) isimli iki kişiyi ve aracı şüphe üzerine kontrol etti. Aracın vites kutusuna sonradan eklenmiş olduğu belirlenen ve "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerin içerisinde satışa hazır halde 20 paket halinde 27 gram Marihuana maddesi, iki cep telefonu ve 17 bin 845 lira nakit para ele geçirildi. Ticari minibüsle uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen ve gençleri zehirleyen iki suç ortağı da adliyeye sevk edildi.