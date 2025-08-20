Haberler Yaşam Haberleri Ticari minibüsle uyuşturucu satmışlar
Giriş Tarihi: 20.8.2025 17:43 Son Güncelleme: 20.8.2025 17:48

Ticari minibüsle uyuşturucu satmışlar

İstanbul Esenyurt’ta bir minibüsün vites kutusuna sonradan eklenmiş gizli bölmeler içerisinde satışa hazır halde uyuşturucu maddeler bulundu. Minibüsle uyuşturucu satan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER
Ticari minibüsle uyuşturucu satmışlar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt'taki Zafer Mahallesi'nde park halinde bulunan bir ticari minibüsün içerisindeki A.S. (32) ve Ö.İ. (28) isimli iki kişiyi ve aracı şüphe üzerine kontrol etti. Aracın vites kutusuna sonradan eklenmiş olduğu belirlenen ve "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerin içerisinde satışa hazır halde 20 paket halinde 27 gram Marihuana maddesi, iki cep telefonu ve 17 bin 845 lira nakit para ele geçirildi. Ticari minibüsle uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen ve gençleri zehirleyen iki suç ortağı da adliyeye sevk edildi.

Ticari minibüsle uyuşturucu satmışlar
