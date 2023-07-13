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Giriş Tarihi: 13.7.2023 10:09 Son Güncelleme: 13.7.2023 10:50

Ticari taksi yolcu otobüsüne çarptı: Afgan yolcu öldü, 3 kişi yaralandı

Konya’da aşırı hızlı olduğu ileri sürülen ticari taksinin aynı istikamette seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Yaşanan kazada Afganistan uyruklu 23 yaşındaki Shabır Ahmed Hamıdı olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

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Ticari taksi yolcu otobüsüne çarptı: Afgan yolcu öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara caddesinde sabaha karşı meydana gelen kazada Ankara yolundan il merkezine doğru seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Orhan Yalama idaresindeki ticari taksi, aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde araçta yolcu oyarak bulunan Afganistan uyruklu Shabır Ahmed Hamıdı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile araçtaki diğer yolcular Suhbatatullah Özbek ile Najbullah Özbek ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ticari taksi yolcu otobüsüne çarptı: Afgan yolcu öldü, 3 kişi yaralandı
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