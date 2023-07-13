Ticari taksi yolcu otobüsüne çarptı: Afgan yolcu öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara caddesinde sabaha karşı meydana gelen kazada Ankara yolundan il merkezine doğru seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Orhan Yalama idaresindeki ticari taksi, aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.