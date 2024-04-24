Tıkalı gideri vakum gibi açıyor! Ne kokudan ne tıkanıklıktan eser kalmıyor...

Tıpkı çamaşır makinelerinden küf ve kireci temizlerken olduğu gibi, bu yöntemin de karbonat (sodyum bikarbonat) ile beyaz sirke (asetik asit) arasındaki kimyasal reaksiyon nedeniyle işe yaradığını açıkladı.

Tesisatçı şunları söyledi: "Bu iki bileşen birleştirildiğinde, kanalizasyonlarda biriken döküntü, yağ ve kiri parçalamaya yardımcı olabilecek gazlı bir reaksiyon oluşturur."