Tıkalı gideri vakum gibi açıyor! Ne kokudan ne tıkanıklıktan eser kalmıyor...

Giderler, kolayca tıkanıp kötü kokular oluşturmaya başlayabilecekleri için evlerde pek çok sıkıntıya neden olabilir.
Kalıcı tıkanıklıklara ve giderlerden yayılan keskin kokulara karşı verilen mücadelede, aslında uygulayabileceğiniz çok basit bir yöntem bulunuyor.
Tesisatçı James Elston, iki malzemenin (karbonat ve beyaz sirke) kullanarak "etkili ama basit bir yöntem" paylaştı.
Tıpkı çamaşır makinelerinden küf ve kireci temizlerken olduğu gibi, bu yöntemin de karbonat (sodyum bikarbonat) ile beyaz sirke (asetik asit) arasındaki kimyasal reaksiyon nedeniyle işe yaradığını açıkladı.
Tesisatçı şunları söyledi: "Bu iki bileşen birleştirildiğinde, kanalizasyonlarda biriken döküntü, yağ ve kiri parçalamaya yardımcı olabilecek gazlı bir reaksiyon oluşturur."
Yöntemin nasıl uygulanacağını açıklayarak şunları söyledi: "Yaklaşık yarım bardak karbonatı gidere dökerek başlayın."
"Sonra, bir bardak sirke ile devam edin ve karışımın köpürmesine ve etkisini yaklaşık 15 ila 20 dakika boyunca göstermesine izin verin. Son olarak, gevşemiş kalıntıları temizlemek için gideri sıcak suyla yıkayın."
James, gevşemiş parçacıkları "etkili bir şekilde çözmek ve uzaklaştırmak" için sonrasında sıcak su kullanmanın önemini vurguladı.
Şöyle ekledi: "Bu yöntem özellikle küçük tıkanıklıklarda ve hoş olmayan kokuların giderilmesinde etkilidir."
"Çevre dostudur ve sert kimyasallar içermez, bu da onu hem tesisatınız hem de çevre için güvenli kılar."
Uzman, kanalizasyonların sorunsuz ve kokusuz akmasını sağlamak için önleyici bir tedbir olarak işlemin aylık olarak tekrarlanmasını öneriyor.