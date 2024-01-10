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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Tiktok akımı hayallerine ‘çelme’ taktı

Tiktok akımı hayallerine ‘çelme’ taktı
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11. sınıf öğrencisi Nilsu Ö.'yü (17), 2 Ocak Salı günü sınava hazırlandığı sırada iki arkadaşı arayıp Tiktok akımı çekeceklerini söyledi. Arkadaşlarının bu isteğini kırmayan Nilsu Ö., onların yanına gitti. İddiaya göre, ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.'ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı.



Bir anda kendini yerde bulan Nilsu Ö., ayağa kalkamadı ve acı içerisinde kıvranmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın omurgasında kırık tespit edildi. Bel kısmına çelik korse takılan Nilsu'ya, 1 ay boyunca ayağa kalkmadan yatak istirahati verildi. Kızının yaşadığı olayı duyup yanına gelen anne Canan Başoğlu ise iki öğrenci hakkında şikâyetçi oldu. Nilsu'nun 3-4 ay sonra antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.

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Tiktok akımı hayallerine ‘çelme’ taktı
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