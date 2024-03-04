‘Tiktok’ cinayetine müebbet istendi

Konya'da geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü sosyal medya platformu Tiktok'tan "Bu güzergâhtaki esnaflar, çok insanın kanına girdiniz oğlum, çok insanın arsasını, tarlasını, yurdunu yok ettiniz" şeklinde paylaşım yaptıktan sonra gittiği restoranda Mehmet Aksöz'ü öldürüp 1 kişiyi de ağır şekilde yaralayan Mehmet Yazıcı (27) hakkında müebbet hapis ve 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yazıcı'nın vatandaşlara senet imzalatıp mallarını alan esnafla ilgili paylaşım yaptıktan sonra gittiği restoranda kendisine de senet imzalatmaya kalkıştıkları için cinayeti işlediği öğrenildi.