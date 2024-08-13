Tiktok trendi kanser saçıyor

Uzmanlar, bu trendin cilt kanseri riskini artırabileceği ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Euronews'teki habere göre Tiktok'ta yayılan videolar, güneş yanığının sağlığa faydalı olabileceğini ve hatta sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor. İngiltere'deki Queen Victoria Hastanesi doktorları bu viral trendi eleştirerek, cilt kanseri riskini artırabileceğini belirtti. Doktorlar, "Yeterli güneş ışığının sağlık faydaları olabilir ancak cilt kanseri riskini azaltmak için güneş kremi kullanılması şart" dedi.