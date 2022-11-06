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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Tiktok videoları çeken anneye velayet şoku

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tiktok videoları çeken anneye velayet şoku
İzmir'de işadamı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi Burcu K. (41), iki sene önce boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti.
İzmir 19. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, eşinin Tiktok isimli uygulamada çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren işadamı, kızlarının velayetini talep etti. Mahkeme tarafından atanan pedagog, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme velayetin geçici olarak babaya verilmesini kararlaştırdı. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayet de babaya geçecek.



Ferit K., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla Burcu K.'nin daha önce bir devlet ve iki özel hastanede psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek İzmir 19. Aile Mahkemesi'ne eşinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesini istedi. Sulh hukuk mahkemesi talebi yerinde buldu. Avukat Şenay Geçkil, "Vasi atanmasına karar verilecek olursa dava vasiye karşı devam edecek" dedi.

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Tiktok videoları çeken anneye velayet şoku
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