Tiktok’çu gaspçılar için 32 yıla kadar hapis talebi

İDDİANAME HAZIRLANDI



18 Ocak'ta tutuklanan Farman Khan ve Omar Shah hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Khan ve Shah'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Toplam 15 yıldan 32 yıla kadar hapisleri istenen iki gaspçı, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.