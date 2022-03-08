Tiktok’çu gaspçılar için 32 yıla kadar hapis talebi

Olay, 4 Ocak'ta İstanbul, Bayrampaşa'da meydana geldi. Polis merkezine başvuran 9 Pakistanlı, silahlı 6 Pakistanlının cep telefonlarını, yaklaşık 6 bin lira paralarını, çantalarını ve üzerlerindeki kıyafetleri gasp ettiklerini söyledi.
Şikayetçiler ayrıca, ellerini bağlayan gaspçıların rehin alınma görüntülerini çekip, TikTok isimli sosyal medya üzerinden paylaştıklarını belirtti.
Görüntüleri inceleyen polisler, şüphelilerin Bağcılar'da tespit edilen adresine operasyon yaptı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca, bıçak, gasp edilen 9 telefondan 1'i ve çantalar ile kıyafetler bu adreste bulundu. Pakistan uyruklu 6 şüpheliden 2'si baskın yapılan adreste yakalandı, diğer 4 şüpheli ise bulunamadı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
18 Ocak'ta tutuklanan Farman Khan ve Omar Shah hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Khan ve Shah'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Toplam 15 yıldan 32 yıla kadar hapisleri istenen iki gaspçı, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
MAĞDURLAR TEŞHİS ETTİ
Savcılığın iddianamesinde, şüphelilerin kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik ifade verdikleri ve suçlamaları kabul etmedikleri, ancak şikayetçilerin kesin ve net olarak Farman Khan ve Omar Shah'ı teşhis ettikleri kaydedildi.
Güvenlik kamera kayıtları ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Khan ve Shah'ın savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı. Henüz yakalanamayan 4 gaspçı ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.