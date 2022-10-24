Tiktok’çu gaspçılara 133 yıl 3 ay hapis

''GERÇEKTEN SUÇLU OLSAYDIM SAKLANIRDIM''

Diğer sanık Farman Khan, "Suçu bilerek yapmadım. Diğer suçu işleyen Afganları tanımıyorum. Asıl suçu onlar işledi. Daha önce söylediğim gibi alkol almıştım. Sonrasında onlar bana ne içirdi bilmiyorum. Sarhoşken onlar mı bana silah verdi hatırlamıyorum. Olayın gerçekleştiği eve götürüldüm, kendim gitmedim. Olay bittikten sonra koşarak uzaklaşmadım, onlarda uzaklaştı çünkü suçu işlediklerini biliyorlardı. Ben müştekilerden herhangi bir para almadım. Ben gerçekten suçlu olsaydım saklanırdım. Saklanmadım kendi evime gittim. Görüntülerdeki kişide Omar değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.