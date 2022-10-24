Tiktok’çu gaspçılara 133 yıl 3 ay hapis

Olay, 4 Ocak'ta İstanbul, Bayrampaşa'da meydana geldi. Polis merkezine başvuran 9 Pakistanlı, silahlı 6 Pakistanlının cep telefonlarını, yaklaşık 6 bin lira paralarını, çantalarını ve üzerlerindeki kıyafetleri gasp ettiklerini ayrıca, ellerini bağlayan gaspçıların rehin alınma görüntülerini çekip, TikTok isimli sosyal medya üzerinden paylaştılar. Şüphelilerden ikisinin Omar Shan ve Ferman Khan oldukları tespit edildiği ve yapılan operasyonla 2 şüphelinin yakalandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin içeri girdikten sonra müştekileri darbederek üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıkları, müştekilere ait 6 adet cep telefonu, 6 bin lira ve ayakkabıları alarak ellerinden bağlayıp etkisiz hale getirdikleri anlatıldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Evde yapılan aramalarda müştekilere ait eşyaların ele geçirildiği anlatıldı. İddianamede şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerine itibar edilmediği, firari olan 4 şüphelinin ise dosyalarının ayrılarak soruşturmalarının devam ettiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede olaydan sonra tutuklanan iki şüpheli hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarında 9 müştekiye karşı ayrı ayrı 127 yıldan 264 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul’da akılalmaz olay! Pakistanlılar Pakistanlıları rehin aldı, görüntüleri TikTok’ta yayınladı | Video
''VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM''
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Savunmasında Omar Shah suç işlemediğini belirterek, "Benim olaydan hiçbir haberim yoktu. Benim üzerimden müştekilerin herhangi bir eşyası çıkmadı. Aleyhime hiçbir delil yok. Delil varsa ceza verin yoksa beraatimi talep ediyorum. Karakolda TikTok videoları izletildi. Kesinlikle o videodaki kişi ben değilim" dedi.
''GERÇEKTEN SUÇLU OLSAYDIM SAKLANIRDIM''
Diğer sanık Farman Khan, "Suçu bilerek yapmadım. Diğer suçu işleyen Afganları tanımıyorum. Asıl suçu onlar işledi. Daha önce söylediğim gibi alkol almıştım. Sonrasında onlar bana ne içirdi bilmiyorum. Sarhoşken onlar mı bana silah verdi hatırlamıyorum. Olayın gerçekleştiği eve götürüldüm, kendim gitmedim. Olay bittikten sonra koşarak uzaklaşmadım, onlarda uzaklaştı çünkü suçu işlediklerini biliyorlardı. Ben müştekilerden herhangi bir para almadım. Ben gerçekten suçlu olsaydım saklanırdım. Saklanmadım kendi evime gittim. Görüntülerdeki kişide Omar değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
134 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDILAR
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan'ın 8 müştekiye karşı "Nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 93 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, iki sanığın 8 müştekiye karşı "Cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 40 yıl hapis cezasına hükmetti. Toplamda iki sanık ayrı ayrı 133 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Heyet, iki sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve müşteki Shahid Pervaiz'e karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.