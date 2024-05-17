Tiktok’ta 8 yaşındaki kızı için ’müstehcen’ ifadeler kullanan kadın canlı yayın sırasında gözaltına alındı

Kayseri'nin Merkez Talas ilçesinde yaşayan ve TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan S.G, mahkemenin velayetini 2018 yılında boşandığı kocasına verdiği kızı ile ilgili hakaretlerde bulundu. Kızıyla ilgili müstehcen kelimelerde kullanan S.G'ye sosyal medya kullanıcıları "Sus yeter artık. Sen nasıl annesin", "Bu cümleler bir anneye yakışmıyor", "Yazık çocuğa" yorumları yaptı. Yorumlara rağmen kızı hakkında daha da ağır konuşmaya devam eden S.G hakkında emniyete ihbar yağdı. Şikâyet üzerine harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'nin adresini tespit etti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

S.G'nin canlı yayınına devam ettiği sırada evine gelen polisler kapıyı çaldı. Canlı yayında polislerin geldiğini anlayan S.G biranda gözyaşlarına boğuldu. Polislere "Hemen geliyorum. Ne olur bir dakika müsaade edin" diyen S.G canlı yayını esnasında gözaltına alındı. S.G. hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.