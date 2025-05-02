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Giriş Tarihi: 2.5.2025 23:22 Son Güncelleme: 2.5.2025 23:23

TikTok'ta yeni rezalet! Küçük çocuğu dudağından öptü, utanmadan o anları paylaştı

TikTok kullanıcısı bir kadın, küçük çocuğu dudağından öptüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Rezalet görüntülere tepki yağarken, kadına "çocuk istismarı" suçlamaları yöneltildi.

TikTok’ta yeni rezalet! Küçük çocuğu dudağından öptü, utanmadan o anları paylaştı

Sosyal medyada son günlerde sıklıkla görülen küçük çocukların istismar edildiğine ilişkin rezil görüntülere bir yenisi daha eklendi.

TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan ahlaksız kadına, tepkiler çığ gibi yağdı.

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı.

Daha önce de benzer sosyal medyada benzer skandallar yaşanmış, çocukları bu şekilde istismar eden şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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TikTok'ta yeni rezalet! Küçük çocuğu dudağından öptü, utanmadan o anları paylaştı
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