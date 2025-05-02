TikTok’ta yeni rezalet! Küçük çocuğu dudağından öptü, utanmadan o anları paylaştı

Sosyal medyada son günlerde sıklıkla görülen küçük çocukların istismar edildiğine ilişkin rezil görüntülere bir yenisi daha eklendi.

TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan ahlaksız kadına, tepkiler çığ gibi yağdı.

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı.

Daha önce de benzer sosyal medyada benzer skandallar yaşanmış, çocukları bu şekilde istismar eden şüpheliler gözaltına alınmıştı.