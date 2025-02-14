TikTok’tan Türkiye’ye özgü zararlı içerik filtresi

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, TikTok uygulaması ile ilgili merak edilenleri anlattı. TikTok'un küresel çapta 1 milyar kullanıcı sayısını aştığını ve Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanıldığını belirten Kafadar, Türkiye'deki yasa koyucular ile 7/24 eşgüdüm halinde çalışan tek uluslararası uygulama olduklarını kaydetti.

TEDBİRLER ALINIYOR

Türkiye gündemine taşınan olaylarla ilgili de değerlendirmede bulunan Kafadar, sosyal medyadaki akımdan etkilenen 10 yaşındaki çocuğun, üzerine kolonya dökerek hayatını kaybetmesinin ardından devlet kurumlarından üst düzey görevlilerin aradığını belirterek, "Sadece kolonya değil mesela başka zarar verecek akımlarda da üst filtreleme uyguluyoruz. Yani mesela yapay zekâ bazen video içeriğini ve sonuçlarını öngöremiyor. Orada biz 3-4 kat efor sarf ederek yetkililer ile bire bir çalışarak filtrelemeler yapabiliyoruz. Sonuçta olay yapay zekâya, makine öğrenmesine geliyor" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN TEDBİRLER

Çocukların platforma girmesiyle ilgili tedbirleri de birkaç örnekle anlatan Kafadar, "13 yaşındaki çocukla alakalı tedbirlerimiz ayrı, 16 yaşındaki çocukla alakalı tedbirlerimiz ayrı. Aile eşleşmesi de bu alanda ciddi önemlilik arz ediyor. Aile kendi TikTok hesabını çocuğunun TikTok hesabıyla bağlıyor ve neler izlediğini, çocukların kimlerle iletişime geçtiğini sürekli olarak takip edebiliyor" dedi.