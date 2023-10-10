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Giriş Tarihi: 10.10.2023 13:38 Son Güncelleme: 10.10.2023 13:47

Tilkiler havadan aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı “Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini” projesi kapsamında Adana’da da tilkiler için havadan aşı yemi atılacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tilkiler havadan aşılanacak

Bakanlığın yaban hayatında kuduz hastalığının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürüttüğü proje çerçevesinde aralarında Adana'nın da olduğu 29 ilde 15-20 Ekim tarihleri arasında yaban hayvanları sahasına aşı atım çalışması yapılacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" adlı Avrupa Birliği projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi. Müdür Kökcüoğlu, proje kapsamında kuduz hastalığının yoğun olarak görülebileceği alanlarda yılda iki kez olmak üzere üç yıl havadan aşılama çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Adana'nın yaban hayatına daha yakın ilçelerinde de yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacağını ifade eden Kökçüoğlu, "Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanıyor. Tilkilere özel köfte biçiminde hazırlanan aşı yemleriyle kuduz hastalığının hayvanlar arasında yayılması önleniyor. Vatandaşlarımız, havadan atılan aşılı yem bulduğunda kesinlikle dokunmamalı, özellikle çocuklar bu aşılı yemlere dokunmamalı. Kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir" dedi.

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Tilkiler havadan aşılanacak
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