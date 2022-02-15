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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Timsahın midesinden dinozor çıktı

Timsahın midesinden dinozor çıktı
AVUSTRALYA'DA 2010'da bulunan 95 milyon yıllık timsah fosili üzerinde 12 yıl boyunca yapılan detaylı araştırmalardan müthiş bir gerçek ortaya çıktı. 'Confractosuchus sauroktonos' adı verilen bu yeni keşfedilmiş türün midesinde Ornitopod grubundan yavru bir dinozorun kemikleri bulundu. Kemikler çok kırılgan olduğu için Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü'nden Dr. Joseph Bevitt'ten yardım alındı. X-ışını teknolojileriyle kemiklerin yerleri belirlendi. Yaşlı timsahın ölümünden önceki son yemeği olduğu tahmin edilen dinozora ait kemiklerin bilgisayarda üç boyutlu canlandırması yapıldı. DIŞ HABERLER

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Timsahın midesinden dinozor çıktı
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