TIMSS’te gururlandıran başarı: 4’üncü sınıf fen bilimlerinde Avrupa birincisi olduk

4 yılda bir uygulanan sınava bu yıl 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8'inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katıldı. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. OECD ülkeleri kategorisinde ise Güney Kore'den sonra 2'nci sıraya yerleşti. Genel ülke sıralamasında ise 5'inci sıraya yerleşti. Türkiye'nin TIMSS'te elde ettiği göze çarpan başarılarından diğerleri şöyle:

Türkiye'den toplam 282 okul ve 9 bin 466 öğrenci yer aldığı TIMSS 2023'te Türkiye'nin tüm sıralamalardaki yeri yükseldi.

Sonuçlara göre, Türkiye'nin matematik ve fen bilimleri alanında 4 ve 8'inci sınıf üst ve ileri yeterlik düzeyine sahip öğrenci oranları da arttı.

Rapora göre, Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri ortalama performansı TIMSS 2011 döngüsünden itibaren artış gösterdi. TIMSS 2023 ortalama fen bilimleri puanı, TIMSS 2019'a göre 44 puan arttı.

İLK 5'E GİRDİK

Bu artışla Türkiye, 494 olan uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçerek puanı en yüksek olan ilk 5 ülke arasına girdi.

Buna göre TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında puanını, 2019'a göre 44 artışla 570'e yükseltti ve OECD üye ülkeleri arasında Güney Kore'den sonra 2'nci sırada yer aldı.

4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2019'da 15'inci sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 13 basamak yukarı çıktı ve 2'nci sıraya yerleşti. Bu sıralamayla Türkiye, hem OECD hem tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.



8 BASAMAK YÜKSELDİ

Rapora göre, Türkiye'nin 8'inci sınıf düzeyinde ortalama fen bilimleri performansı da TIMSS 1999 döngüsünden itibaren arttı.

Türkiye, TIMSS 2023'te 8'inci sınıf fen bilimleri alanında 530 ortalama puanı ile 44 ülke arasında 7'nci sırada yer alırken, bu alanda 2019'a göre sıralamasını 8 basamak yükseltti.

Bu artış ile Türkiye, hem uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçti hem de puanı en yüksek ilk 7 ülke arasında girdi. Türkiye TIMSS 2023 uygulamasında en fazla puan artışı gösteren 2'nci ülke oldu.

MATEMATİKTE SONUÇLAR NASIL?

Bir önceki araştırmada 4'üncü sınıf matematik alanında dünya ortalamasında 23'üncü sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 553 ortalama puanı ile 58 ülke arasında 8'inci sıraya yerleşti. OECD üyesi ülkeler arasında 4'üncü sıraya yerleşti.

8'inci sınıf düzeyinde ise matematik ortalama puanı 509'a ulaştı. Böylece 8'inci sınıf matematik performansında Türkiye, ilk defa TIMSS ölçek orta noktası olan 500 puanı ve TIMSS uluslararası ortalama puanını geçti.