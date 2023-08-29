Balıkesir'in kırsal Armutlu Mahallesi'nde, 17 Haziran'da kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra geri döndü. Dün sabah saatlerinde bir evin bahçesine giren Tina, İngilizce komutlarla yakalanarak koruma altına alındı. Fotoğrafı çekilen Tina, Berzeg'in eşi Angela Berzeg tarafından da teşhis edildi. İstanbul'da bulunan Angela Berzeg, bu gelişme üzerine yeniden Armutlu'ya geldi. Tina'yı bulan Hülya Koç Özkan, "Zayıflamıştı ve bitkin haldeydi" dedi. Arama ekiplerinin, Tina'yı biraz dinlendirdikten sonra kontrollü olarak ormana salıp Berzeg'e ulaşmaya çalışacakları öğrenildi. Berzeg ailesini ziyaret eden Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Bundan sonraki süreçte, köpekten nasıl yararlanabileceğimiz konusuna yoğunlaşacağız. Bu köpek bizim için bir delil niteliğinde" dedi.ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Berzeg, mayısta, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Gönen'deki yazlığına gelmişti. Eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp köpeği ile yürüyüşe çıkan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı.