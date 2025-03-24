Tip 2 diyabet kanser riskini artırıyor

ngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, Tip 2 diyabetin kanser riskini artırdığını ortaya koydu. Profesörü Andrew Renehan ve ekibi, 95 bin kişinin sağlık kayıtları incelendi. Çalışma verilerine göre, Tip 2 diyabet teşhisi konan kadınlarda pankreas kanseri riski 2 katına çıkarken, karaciğer kanseri riski neredeyse 5 kat arttı. Erkeklerde de benzer bir durum gözlemlendi. Tip 2 diyabet teşhisi konulan erkeklerde pankreas kanseri riski yüzde 74 artarken, karaciğer kanseri riski neredeyse dört katına çıktı. Ayrıca, bağırsak kanseri riskinin kadınlarda yüzde 34, erkeklerde ise yüzde 27 oranında yükseldiği görüldü.