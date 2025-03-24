Haberler Yaşam Haberleri Tip 2 diyabet kanser riskini artırıyor
Giriş Tarihi: 25.3.2025

Tip 2 diyabet kanser riskini artırıyor

DIŞ HABERLER
Tip 2 diyabet kanser riskini artırıyor
İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, Tip 2 diyabetin kanser riskini artırdığını ortaya koydu. Profesörü Andrew Renehan ve ekibi, 95 bin kişinin sağlık kayıtları incelendi. Çalışma verilerine göre, Tip 2 diyabet teşhisi konan kadınlarda pankreas kanseri riski 2 katına çıkarken, karaciğer kanseri riski neredeyse 5 kat arttı. Erkeklerde de benzer bir durum gözlemlendi. Tip 2 diyabet teşhisi konulan erkeklerde pankreas kanseri riski yüzde 74 artarken, karaciğer kanseri riski neredeyse dört katına çıktı. Ayrıca, bağırsak kanseri riskinin kadınlarda yüzde 34, erkeklerde ise yüzde 27 oranında yükseldiği görüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tip 2 diyabet kanser riskini artırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz