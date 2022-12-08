Haberler Yaşam Haberleri Tıp camiasını yasa boğan ölüm! Uzm. Dr. Pelin Avcu kansere yenik düştü
Giriş Tarihi: 8.12.2022 01:36 Son Güncelleme: 8.12.2022 01:46

Tıp camiasını yasa boğan ölüm! Uzm. Dr. Pelin Avcu kansere yenik düştü

Diyarbakır’da 4 yıldır kanserle mücadele eden ve aynı zamanda hastalarına şifa dağıtmaya devam eden Psikiyatri Uzm. Dr. Pelin Avcu, kansere yenik düştü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tıp camiasını yasa boğan ölüm! Uzm. Dr. Pelin Avcu kansere yenik düştü

4 yıl önce kolon kanserine yakalanan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu, 6 ay kemoterapi ile hastalığı yendi. Ancak amansız hastalık 1 yıl önce yeniden nüksetti. Ameliyatla böbreğinin ve pankreasının bir kısmı alınan Pelin Avcu, son ana kadar çalışmaya ve hastalarına şifa dağıtmaya ise devam etti. Aynı zamanda Türkiye Huntington Derneği'nin kurucu üyesi olan Uzm. Dr. Pelin Avcu rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 çocuk annesi Avcu hayatını kaybetti. Pelin Avcu'nun ölümü meslektaşlarını ise yasa boğdu.

HEM HASTALAĞIYLA MÜCADELE ETTİ HEM ŞİFA DAĞITTI

Son ana kadar hem kanserle mücadele eden ve aynı zamanda hastanedeki hastalarına şifa dağıtan Pelin Avcu'nun 3 ay önce verdiği bir röportajında "Normal hayatıma devam ettiğim için çalışmayı da hiçbir zaman hayatımdan çıkarmayı düşünmedim. Çünkü sadece hastalığa odaklanırsam oğlumla da ilgilenemezdim. Hep depresif bir durum yaşardım. Ama çalışma hayatım, ailemin desteği, oğlumla vakit geçirmem, sevdiklerimin desteğiyle de ayakta durdum ve görevime devam ettim. Bu süreçte annelik görevim hiçbir zaman aksamadı" ifadelerine yer verdi. Pelin Avcu'nun mesai arkadaşı Psikiyatri Uzmanı Dr. Diyaddin Güleken ise; "Pelin Avcu, ciddi bir rahatsızlığına rağmen fedakarca çalıştı. Kemoterapi almasına rağmen yardımımıza koştu. Hastalarına umut olmak için görevine devam etti" dedi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Psikiyatri Uzman Dr. Pelin Avcu'nun vefatı tıp camiasını yasa boğdu. Pelin Avcu için sosyal medyada yüzlerce başsağlığı mesajı yayınlandı. 1 çocuk annesi Pelin Avcu sevenlerinin gözyaşları arasında Yeniköy Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Tıp camiasını yasa boğan ölüm! Uzm. Dr. Pelin Avcu kansere yenik düştü
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