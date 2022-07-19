Haberler Yaşam Haberleri TIP TABAN PUANLARI: Ankara, İzmir ve İstanbul'da 2022 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.7.2022 07:21 Son Güncelleme: 19.7.2022 07:21

TIP TABAN PUANLARI: Ankara, İzmir ve İstanbul'da 2022 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Tıp Fakültesi taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Yüksek puanla öğrenci alan tıp fakültesi taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Tıp Fakültesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Tıp Fakültesi taban puanları 2022

TIP TABAN PUANLARI: Ankara, İzmir ve İstanbul’da 2022 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Tıp Fakültesi taban puanları taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Doktor olmak isteyen adaylar ' Tıp Fakültesi puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Tıp Fakültesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Tıp Fakültesi taban puanları 2022

2022 TIP FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin tıp fakültesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 51
36
77
56		 536,19794
554,27566
547,58683
549,17491
Koç Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
14+0
14+0
15+0		 8
14
14
15		 92
47
108
84		 532,49167
553,80350
546,37277
548,17376
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 40+0
20+0
20+0
30+0		 40
20
20
30		 320
177
320
511		 521,55171
549,40438
540,85437
536,48221
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 495
418
313
400		 516,25336
545,11836
541,00845
538,53253
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 18+0
17+0
11+0
11+0		 18
17
11
11		 559
443
942
510		 514,65882
544,78482
531,79824
536,48359
Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
170+5		 164
164
164
175		 957
870
904
792		 506,61965
540,81010
532,21498
532,60951
Hacettepe Üniversitesi Tıp (6 Yıllık) (4 Yıllık) SAY 210+6
210+6
200+5
210+6		 216
216
205
216		 1.817
1.600
1.509
1.440		 495,26312
535,94131
526,44195
525,86598
Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
8+0		 15
14
8
8		 1.360
1.670
1.680
1.900		 500,86282
535,50116
525,21435
521,76340
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (4 Yıllık) SAY 260+7
260+7
270+7
270+7		 267
267
277
277		 1.997
1.750
1.708
1.930		 493,31694
535,05972
525,03144
521,51767
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
6+0
10+0
10+0		 6
6
10
10		 1.839
1.780
2.003
1.520		 494,99747
534,87035
522,99937
524,89086
İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.227
1.900
1.863
2.090		 491,21925
534,19276
524,00223
520,07963
Ankara Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2
50+2
40+1
30+1		 62
52
41
31		 2.750
2.240
2.351
2.770		 487,04137
532,59951
520,65196
515,72005
İstanbul Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 280+7
280+7
300+8
310+8		 287
287
308
318		 3.035
2.810
2.609
2.880		 484,60119
530,08649
519,04441
514,92390
Koç Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
36+0
46+0
25+0		 42
36
46
25		 3.548
3.050
5.434
2.210		 481,07511
529,14844
505,67309
519,23182
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
8+0
7+0		 12
12
8
7		 3.232
3.240
2.829
2.490		 483,14508
528,34652
517,76318
517,46763
İstinye Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0
5+0
4+0		 10
9
5
4		 7.440
3.560
3.789
3.640		 463,27042
527,00808
512,72347
510,59726
Başkent Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 4.307
3.590
3.337
3.120		 476,39622
526,92117
514,98241
513,46196
Ege Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 310+8
310+8
340+9
340+9		 318
318
349
349		 4.218
3.870
3.730
3.670		 476,85106
525,87804
513,00249
510,39907
Marmara Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
190+5
190+5		 205
205
195
195		 4.547
3.980
3.917
4.110		 475,14679
525,55429
512,15922
508,08046
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 18+0
19+0
11+0
25+0		 18
19
11
25		 4.353
4.000
3.033
3.620		 476,15769
525,48550
516,61848
510,69421
Başkent Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
13+0
8+0
8+0		 13
13
8
8		 5.247
4.260
3.557
3.750		 471,85303
524,60813
513,79334
509,99758
Gazi Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 290+8
290+8
290+8
290+8		 298
298
298
298		 5.101
4.550
4.527
4.450		 472,55575
523,54399
509,36263
506,33590
İstinye Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
9+0
9+0		 15
14
9
9		 6.891
4.910
5.376
4.200		 465,29774
522,42869
505,91978
507,58286
Gazi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 5.681
4.980
5.176
5.090		 470,08166
522,22021
506,73558
503,42078
Başkent Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
10+0
10+0		 2
2
10
10		 6.806
5.290
7.688
8.140		 465,63037
521,30677
497,55974
491,49450
Başkent Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
6+0
6+0		 2
2
6
6		 6.196
5.520
8.558
8.400		 467,94624
520,57469
494,94249
490,62934
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0

 11
9

 8.283
5.680

 460,44971
520,07305
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 85+3
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 6.474
5.730
5.675
5.980		 466,89405
519,93290
504,69932
499,81918
Akdeniz Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 280+7
280+7
270+7
260+7		 287
287
277
267		 6.499
5.980
5.881
5.810		 466,79418
519,28818
503,97136
500,46336
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0

 11
9

 8.369
6.290

 460,16975
518,43334
Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 20+0
17+0
16+0
15+0		 20
17
16
15		 6.634
6.540
7.519
7.770		 466,26467
517,78898
498,07353
492,85362
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 170+5
170+5
150+4
160+4		 175
175
154
164		 7.589
6.550
6.412
6.030		 462,73207
517,77414
502,07864
499,61373
Maltepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 7.472
7.170
7.324
6.680		 463,11256
516,25064
498,78603
496,91736
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0
10+0
10+0		 10
9
10
10		 7.110
7.210
7.230
8.060		 464,45957
516,14153
499,10694
491,83079
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 170+5
160+4
140+4
120+3		 175
164
144
123		 8.512
7.270
7.013
6.730		 459,74713
515,99207
499,87966
496,72005
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 250+7
240+6
230+6
220+6		 257
246
236
226		 8.138
7.370
7.089
6.950		 460,86751
515,73517
499,56797
495,85445
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 230+6
240+6
270+7
270+7		 236
246
277
277		 8.401
7.590
7.099
6.710		 460,10847
515,17992
499,53700
496,77649
Maltepe Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
6+0
6+0		 11
11
6
6		 7.817
7.930
7.622
7.400		 461,97969
514,43602
497,75770
494,15925
Biruni Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
12+0
8+0
9+0		 14
12
8
9		 9.160
7.990
6.641
4.960		 457,65479
514,32001
501,19950
503,99492
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 9.131
8.610
8.264
7.930		 457,76055
512,93703
495,75895
492,23031
Biruni Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
8+0
4+0
 9
8
4
 8.802
8.700
9.513
 458,79871
512,75916
492,09796
Çukurova Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 245+7
245+7
275+7
275+7		 252
252
282
282		 9.202
8.840
8.796
8.770		 457,51887
512,41220
494,25479
489,47786
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 190+5
190+5
180+5
160+4		 195
195
185
164		 9.787
8.890
8.405
7.940		 455,83382
512,28425
495,33492
492,16692
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0
10+0
10+0		 7
7
10
10		 8.784
9.010
11.118
9.410		 458,85956
512,06017
487,84889
487,42959
Ufuk Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
12+0
8+0
8+0		 11
12
8
8		 9.795
9.090
9.458
8.150		 455,81039
511,86479
492,25184
491,47403
Kocaeli Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 250+7
250+7
250+7
250+7		 257
257
257
257		 10.344
9.240
8.637
8.440		 454,24453
511,55923
494,68835
490,55356
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
10+0
40+0		 15
15
10
40		 9.840
9.300
9.764
15.100		 455,67037
511,43373
491,44661
471,05009
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 160+4
170+5
170+5
180+5		 164
175
175
185		 10.307
9.550
9.389
9.360		 454,33111
510,94892
492,47665
487,56764
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
14+0
9+0
9+0		 14
14
9
9		 12.583
9.710
7.583
7.110		 448,52630
510,67889
497,90006
495,24987
Atılım Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
6+0
 11
10
6
 11.942
9.960
10.920
 449,98243
510,15636
488,37086
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
14+0
8+0
6+0		 12
14
8
6		 11.065
10.200
11.080
9.110		 452,23048
509,56517
487,93064
488,33798
Üsküdar Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
15+0
 11
11
15
 12.788
10.600
11.397
 448,03550
508,82942
487,13773
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 11.539
10.800
9.400
10.600		 451,02484
508,33659
492,43575
483,68916
Selçuk Üniversitesi (Konya) Tıp (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
190+5
180+5		 205
205
195
185		 11.729
10.900
10.148
9.520		 450,58857
508,13909
490,41617
487,09632
İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
2+0
2+0
2
1
1		 Dolmadı
11.100
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
507,72337
Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.009
11.400
11.548
11.300		 449,85397
507,26335
486,75473
481,63424
Erciyes Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 270+7
280+7
270+7
270+7		 277
287
277
277		 12.497
11.400
10.635
10.000		 448,72182
507,20058
489,14418
485,43990
Mersin Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 220+6
210+6
210+6
210+6		 226
216
216
216		 11.590
11.500
10.942
10.900		 450,91205
507,03716
488,32412
482,95733
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
6+0		 15
14
8
6		 12.670
11.800
7.675
5.100		 448,33804
506,53989
497,60060
503,32409
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 220+6
210+6
200+5
200+5		 226
216
205
205		 13.563
11.900
10.875
10.200		 446,33010
506,38332
488,49882
484,76681
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp (4 Yıllık) SAY 230+6
220+6
210+6
200+5		 236
226
216
205		 12.943
11.900
11.109
10.900		 447,68300
506,35889
487,87127
482,69694
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 13.985
12.000

 445,42471
506,22345
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
150+4
140+4		 164
164
154
144		 12.900
12.300
12.251
11.800		 447,77363
505,73405
484,95776
480,11332
Trakya Üniversitesi (Edirne) Tıp (4 Yıllık) SAY 230+6
220+6
210+6
210+6		 236
226
216
216		 14.099
12.500
12.281
12.000		 445,15665
505,34466
484,89131
479,49076
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1
40+1

 41
41

 14.016
12.700

 445,33574
504,90874
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 220+6
210+6
210+6
220+6		 226
216
216
226		 14.725
13.300
12.089
11.500		 443,77554
503,94675
485,35881
481,13330
Sakarya Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 140+4
150+4
140+4
130+4		 144
154
144
134		 15.215
13.500
12.161
11.000		 442,73881
503,65392
485,20337
482,41815
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 230+6
230+6
220+6
220+6		 236
236
226
226		 14.406
13.500
12.596
12.500		 444,46910
503,64478
484,08236
478,05947
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
13.500
27.718
35.600		 Dolmadı
503,61735
454,25160
427,72299
İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp (4 Yıllık) SAY 165+5
165+5
165+5
165+5		 170
170
170
170		 13.503
13.500
12.804
12.300		 446,45451
503,57282
483,56065
478,54158
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
8+0
7+0		 12
12
8
7		 13.738
13.600
10.951
9.870		 445,92777
503,41604
488,29182
486,05740
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
9+0
6+0
6+0		 8
9
6
6		 16.052
13.900
11.741
8.120		 441,04045
502,92705
486,26551
491,54623
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 14.957
13.900
13.139
13.200		 443,28956
502,82717
482,80339
476,15952
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
9+0
8+0		 15
14
9
8		 16.075
14.000
10.266
9.570		 440,99203
502,62832
490,04270
486,96103
Gaziantep Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
150+4		 164
164
164
154		 14.469
14.100
13.099
13.200		 444,35133
502,57575
482,89952
476,24024
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Tıp (4 Yıllık) SAY 210+6
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 15.128
14.200
13.434
13.000		 442,92454
502,28169
482,07632
476,70656
Haliç Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
8+0		 15
14
8
8		 16.011
14.500
11.207
11.600		 441,09548
501,95273
487,62874
480,76970
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 15.862
14.600
13.468
12.400		 441,40034
501,75811
481,98303
478,36386
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0

 11
10

 15.737
14.700

 441,65363
501,48988
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 16.027
14.900
14.008
14.000		 441,07281
501,23370
480,72379
474,00517
Amasya Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 17.108
14.900
15.624
14.900		 438,85050
501,22780
477,07542
471,73411
Beykent Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 15.422
14.900
11.020
10.900		 442,32243
501,15538
488,07555
482,78565
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 16.341
15.000
14.234
13.600		 440,45867
501,07474
480,23809
475,01408
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 170+5
160+4
150+4
140+4		 175
164
154
144		 16.464
15.000
13.873
13.300		 440,15376
501,07403
481,05518
476,00967
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 16.038
15.100
14.468
14.500		 441,06397
500,93739
479,62471
472,65495
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0

 11
9

 14.811
15.300

 443,60405
500,58543
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 10+1
10+1
10+1
10+1		 11
11
11
11		 21.955
15.600
19.902
21.400		 430,18746
500,09649
468,26343
455,94918
Balıkesir Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 150+4
150+4
140+4
125+4		 154
154
144
129		 17.001
15.600
14.695
14.000		 439,05579
500,07722
479,10413
473,82303
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
8+0
7+0		 12
12
8
7		 15.378
15.800
10.808
9.720		 442,40827
499,71336
488,67180
486,52053
Atatürk Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 150+4
150+4
180+5
180+5		 154
154
185
185		 17.105
15.900
15.576
14.800		 438,85789
499,69419
477,19075
471,85013
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 60+2
30+1
30+1
 62
31
31
 20.687
16.000
15.765
 432,31048
499,44208
476,76875
Gazi Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
16.200
12.076
21.700		 Dolmadı
499,12935
485,40777
455,45661
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 10+0
14+0
10+0
15+0		 10
14
10
15		 17.119
16.500
15.416
15.000		 438,83153
498,66946
477,55897
471,44168
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 18.237
16.500
15.617
14.900		 436,66333
498,62255
477,09122
471,57923
Dicle Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 240+6
240+6
220+6
200+5		 246
246
226
205		 16.281
16.600
15.037
15.200		 440,59398
498,48475
478,40095
470,86791
İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
60+2
65+2		 72
72
62
67		 17.018
16.600
15.484
16.300		 439,03293
498,46966
477,42090
467,98918
Altınbaş Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0
4+0
 11
9
4
 18.106
16.700
11.282
 436,92477
498,44542
487,44027
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 102+0
101+0
79+0
35+0		 102
101
79
35		 21.215
16.700
14.857
10.300		 431,38091
498,39647
478,73234
484,52655
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 17.788
16.700
15.237
13.700		 437,51538
498,32371
477,92439
474,61844
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 190+5
190+5
180+5
170+5		 195
195
185
175		 18.619
17.100
15.914
15.200		 435,99635
497,69577
476,48980
470,85873
Düzce Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 18.719
17.200
16.049
15.400		 435,81654
497,56049
476,19491
470,27628
Kırklareli Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1
30+1
30+1
 41
31
31
 19.376
17.400
17.112
 434,59810
497,31759
473,91191
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 170+5
160+4
160+4
160+4		 175
164
164
164		 18.998
17.500
16.547
16.400		 435,28318
497,11670
475,11529
467,82958
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 18.415
17.800
17.051
16.500		 436,36634
496,67523
474,01205
467,47980
Gaziantep Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 18.199
17.800
16.698
17.000		 436,74165
496,64504
474,80615
466,40146
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 140+4
130+4
120+3
100+3		 144
134
123
103		 19.761
17.900
16.795
15.900		 433,96646
496,42182
474,62429
468,95986
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 185+5
185+5
175+5
175+5		 190
190
180
180		 18.521
18.000
17.100
17.100		 436,16612
496,39581
473,93611
466,18411
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1
1
 Dolmadı
18.200
17.877
 Dolmadı
495,98271
472,25449
Atatürk Üniversitesi Tıp (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.516
18.500
17.565
17.400		 434,37856
495,67659
472,97036
465,46616
Ordu Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 19.939
18.600
17.796
17.200		 433,62740
495,49937
472,44871
466,00706
Uşak Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 20.030
18.700
17.488
16.600		 433,46894
495,32386
473,11216
467,18203
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tıp (4 Yıllık) SAY 200+5
190+5
180+5
160+4		 205
195
185
164		 19.564
18.800
17.213
16.600		 434,28506
495,14711
473,67281
467,22169
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 85+3
80+2

 88
82

 19.838
18.800

 433,81513
495,14042
Sanko Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
13+0
8+0
6+0		 13
13
8
6		 18.072
18.900
13.597
15.200		 437,00152
495,03678
481,66465
470,93482
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 160+4
150+4
140+4
120+3		 164
154
144
123		 19.980
19.000
17.335
16.300		 433,54366
494,88728
473,42860
467,96776
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
3+0
3+0		 1
1
3
3		 18.039
19.000
17.192
17.700		 437,05794
494,88433
473,72552
464,80091
Karabük Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 20.525
19.100
17.738
17.000		 432,59975
494,73952
472,57322
466,39144
Aksaray Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 90+3
80+2
40+1
30+1		 93
82
41
31		 21.061
19.100
16.244
15.100		 431,65824
494,73325
475,73959
471,13504
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 71+0
71+0
74+0
65+0		 71
71
74
65		 23.417
19.200
14.782
19.200		 427,86761
494,54919
478,90856
461,08198
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Tıp (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
110+3
100+3		 123
123
113
103		 21.386
19.500
18.129
17.300		 431,11379
494,14336
471,70414
465,55153
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 19.786
19.500
18.421
18.500		 433,92106
494,08024
471,15176
462,63811
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 100+0
91+0
91+0
92+0		 100
91
91
92		 23.539
19.500
19.730
20.500		 427,66898
494,05220
468,61180
457,95976
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
3+0
3+0		 2
2
3
3		 23.636
19.600
19.912
21.400		 427,52572
493,92499
468,24346
455,98092
Maltepe Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 16+0
16+0
10+0
8+0		 16
16
10
8		 24.908
19.800
18.651
18.500		 425,48330
493,62684
470,68985
462,66852
Giresun Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
100+3
90+3
80+2		 113
103
93
82		 21.552
19.900
18.652
17.800		 430,85832
493,53858
470,68814
464,37133
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 21.802
19.900
18.500
17.800		 430,45484
493,46599
471,00023
464,50444
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
80+2
60+2		 103
103
82
62		 21.868
20.100
18.699
17.900		 430,35991
493,25955
470,60585
464,14619
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 140+4
130+4
120+3
120+3		 144
134
123
123		 21.730
20.200
18.755
18.000		 430,56631
493,00128
470,48786
463,86184
Harran Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 150+4
150+4
140+4
120+3		 154
154
144
123		 21.043
20.400
18.735
18.200		 431,69370
492,80319
470,53960
463,55689
Hitit Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
90+3
80+2		 113
113
93
82		 22.161
20.500
18.853
18.200		 429,87013
492,68103
470,28833
463,56285
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1
30+1
20+1
20+1		 41
31
21
21		 22.351
20.700
18.908
18.700		 429,53360
492,36472
470,18860
462,36163
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 22.439
20.900
19.168
18.400		 429,37355
492,07086
469,66694
462,92318
Adıyaman Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 140+4
140+4
130+4
120+3		 144
144
134
123		 22.037
21.000
19.250
18.800		 430,05634
491,99655
469,51193
462,06894
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
120+3
100+3		 134
134
123
103		 22.592
21.100
19.429
18.800		 429,16513
491,76801
469,12381
462,09464
Siirt Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1
30+1
30+1
 41
31
31
 22.187
21.200
19.518
 429,81735
491,68060
468,98089
Kafkas Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 22.835
21.400
19.700
19.000		 428,79856
491,34945
468,66525
461,47294
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
14+0
15+0
10+0		 14
14
15
10		 23.097
21.400
20.048
19.400		 428,36847
491,30542
467,98177
460,68806
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 56+0
48+0

 56
48

 23.316
21.500

 428,03384
491,25011
Girne Üniversitesi (Girne) Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
9+0
6+0		 11
10
9
6		 23.556
21.500
20.261
19.800		 427,64318
491,16122
467,58044
459,76005
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 3+0
3+0

 3
3

 24.185
21.700

 426,59586
490,95490
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
12+0
10+0		 11
11
12
10		 23.782
21.800
20.388
20.100		 427,27480
490,84532
467,33762
458,89276
Üsküdar Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 39+0
43+0
30+0
 39
43
30
 24.984
22.600
23.945
 425,35800
489,73190
460,88425
Kastamonu Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 90+3
80+2
70+2
60+2		 93
82
72
62		 22.049
22.700
14.553
15.300		 430,03863
489,48793
479,43136
470,63223
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 5+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 24.645
22.700
20.910
20.800		 425,90844
489,48564
466,37087
457,44183
Başkent Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 70+0
70+0
52+0
52+0		 70
70
52
52		 24.573
23.400
20.597
20.300		 426,01010
488,53972
466,94048
458,60621
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 3+0
3+0

 3
3

 26.263
23.600

 423,28102
488,24815
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 56+0
48+0

 56
48

 26.628
24.300

 422,74899
487,24743
Beykent Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 6+0
6+0
20+0
17+0		 6
6
20
17		 27.942
24.300
35.086
39.800		 420,75433
487,23971
442,06363
420,22604
İstinye Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0
9+0
11+0		 85
76
9
11		 28.636
24.400
17.432
16.800		 419,70253
487,12105
473,22767
466,88986
Atılım Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
14+0
 12
12
14
 28.768
24.700
29.887
 419,50903
486,72276
450,60556
Sanko Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 30+0
36+0
15+0
5+0		 30
36
15
5		 26.783
24.900
22.135
22.000		 422,49676
486,37634
464,09184
454,69995
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 15+1
30+1
30+1
30+1		 16
31
31
31		 25.969
25.300
26.118
25.900		 423,75278
485,91623
457,05235
446,65703
Başkent Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 32+0
32+0
20+0
20+0		 32
32
20
20		 26.648
25.600
23.223
21.300		 422,72649
485,43697
462,06574
456,33761
İstinye Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 50+0
51+0
6+0
5+0		 50
51
6
5		 36.730
25.900
15.514
18.800		 408,42220
485,02601
477,33905
462,02647
Maltepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 20+0
20+0
10+0
8+0		 20
20
10
8		 35.492
26.200
23.845
26.300		 410,01370
484,67129
461,06299
445,74283
Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 65+0
62+0
60+0
60+0		 65
62
60
60		 32.123
26.400
26.294
29.200		 414,69096
484,37561
456,75050
439,87522
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 76+0
76+0
81+0
81+0		 75
76
81
81		 Dolmadı
26.900
26.291
27.700		 Dolmadı
483,74757
456,75305
443,00888
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü) Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 40+0
40+0
40+0
40+0		 40
40
40
40		 32.061
27.700
30.556
39.100		 414,79025
482,68803
449,45637
421,62089
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
-		 Dolmadı
27.900
16.739
Dolmadı		 Dolmadı
482,35503
474,73244
Dolmadı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 40+0
37+0
10+0
20+0		 40
37
10
20		 35.584
28.600
21.240
24.900		 409,89726
481,47065
465,72553
448,46969
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 45+0
50+0
48+0
48+0		 45
50
48
48		 38.009
28.700
31.519
30.700		 406,82102
481,31027
447,92805
437,04592
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
-		 Dolmadı
29.300
15.205
Dolmadı		 Dolmadı
480,56192
478,00366
Dolmadı
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 30+0
30+0
25+0
20+0		 30
30
25
20		 28.549
29.400
27.285
22.700		 419,83225
480,45383
455,01300
453,19227
Ufuk Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 61+0
68+0
72+0
72+0		 61
68
72
72		 32.625
29.700
29.209
27.000		 413,98049
480,14735
451,78273
444,36555
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0
81+0
72+0		 62
76
81
72		 Dolmadı
30.800
34.718
36.700		 Dolmadı
478,62730
442,62519
425,74960
Çukurova Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
31.100
27.133
27.600		 Dolmadı
478,21614
455,25531
443,20508
Sanko Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 46+0
36+0
47+0
44+0		 46
36
47
44		 37.340
31.300
32.525
32.200		 407,64751
477,90149
446,25678
434,13412
Biruni Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 76+0
68+0
36+0
 76
68
36
 36.420
32.000
32.628
 408,82266
477,11265
446,04286
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 90+3
110+3
110+3
140+4		 93
113
113
144		 33.736
32.100
35.085
36.400		 412,38612
476,93358
442,06613
426,24168
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 75+0
75+0

 75
75

 32.058
33.500

 414,79492
475,28145
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 58+2
65+2
100+3
90+3		 60
67
103
93		 36.629
33.800
39.114
41.000		 408,55815
474,93191
435,72415
418,09897
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
10+0
5+0		 10
10
10
5		 41.347
34.200
38.272
30.900		 402,58484
474,34919
437,02475
436,60372
Maltepe Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 43+0
43+0
34+0
38+0		 36
43
34
38		 Dolmadı
34.500
35.539
35.800		 Dolmadı
473,91471
441,34882
427,34710
Haliç Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0
48+0
24+0		 81
76
48
24		 Dolmadı
35.100
33.119
35.800		 Dolmadı
473,24162
445,26777
427,29244
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
35.700
26.784
41.000		 Dolmadı
472,50856
455,86772
418,21649
Biruni Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
42+0
18+0
 51
42
18
 44.355
36.200
37.048
 399,01004
471,82662
438,96413
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 61+0
76+0
65+0
49+0		 61
76
65
49		 36.002
36.300
36.716
29.400		 409,33451
471,72375
439,48876
439,41532
Maltepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 31+0
31+0
27+0
30+0		 20
31
27
30		 Dolmadı
36.500
39.097
40.000		 Dolmadı
471,49047
435,74783
419,94784
Atılım Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 52+0
48+0
40+0
 52
48
40
 41.994
37.100
44.138
 401,81362
470,68931
428,30444
Altınbaş Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0
18+0
17+0
 16
18
17
 Dolmadı
37.200
46.419
 Dolmadı
470,63878
424,95747
Beykent Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 45+0
45+0

 25
45

 Dolmadı
37.400

 Dolmadı
470,33729
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
37.600
33.763
44.400		 Dolmadı
470,14794
444,26400
412,35500
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
51+0

 59
51

 40.832
38.500

 403,24618
469,00879
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 76+0
76+0
38+0
 76
76
38
 41.652
38.700
47.651
 402,24415
468,67807
423,20457
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0
36+0
 72
76
36
 Dolmadı
41.000
42.959
 Dolmadı
465,85412
430,03923
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 50+0
50+0

 50
50

 43.260
41.300

 400,30680
465,46035
Atatürk Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
41.600
35.485
44.600		 Dolmadı
465,20984
441,44871
411,95560
Üsküdar Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 20+0
16+0

 20
16

 39.942
41.800

 404,36963
464,86982
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0
64+0
42+0		 68
68
64
42		 47.978
44.100
42.264
40.900		 394,66997
462,22325
431,04201
418,43082
Girne Üniversitesi (Girne) Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
50+0
27+0
18+0		 59
50
15
18		 46.701
46.100
Dolmadı
41.000		 396,23546
459,82069
Dolmadı
418,12870
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 51+0
50+0

 11
50

 Dolmadı
46.200

 Dolmadı
459,66943
Altınbaş Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 32+0
33+0
19+0
 3
33
19
 Dolmadı
46.800
49.577
 Dolmadı
459,01882
420,29964
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0
64+0
42+0		 29
68
64
42		 Dolmadı
49.600
45.907
44.200		 Dolmadı
455,71008
425,69505
412,67139
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0


 5


 10.407


 454,09260
—-
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 11.726


 450,59500
—-
Üsküdar Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 13.411


 446,67445
—-
Samsun Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 14.727


 443,77188
—-
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 15.479


 442,21777
—-
Yalova Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 15.960


 441,19086
—-
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 8+0


 8


 16.208


 440,76636
—-
Haliç Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 17.189


 438,69501
—-
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 3+0


 3


 18.062


 437,02994
—-
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 19.126


 435,05170
—-
Nişantaşı Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 19.813


 433,86451
—-
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 2+1


 3


 21.142


 431,49186
—-
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp (Burslu) (4 Yıllık) SAY 25+0
40+0

 25
5

 22.068


 430,01772
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0


 9


 22.642


 429,08242
—-
Nişantaşı Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 1+0


 1


 29.116


 419,00152
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
59+0
27+0
16+0		 55
49
13
16		 Dolmadı

Dolmadı
40.600		 Dolmadı

Dolmadı
418,81372
Üsküdar Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0


 27


 33.558


 412,63865
—-
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 25


 36.844


 408,28770
—-
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 31+0


 31


 41.212


 402,75970
—-
Üsküdar Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 7+0


 7


 41.801


 402,06049
—-
Nişantaşı Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 33+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
2+0
2+0

1
-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Haliç Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 29


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
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