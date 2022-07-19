TIP TABAN PUANLARI: Ankara, İzmir ve İstanbul’da 2022 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Tıp Fakültesi taban puanları taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Doktor olmak isteyen adaylar ' Tıp Fakültesi puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Tıp Fakültesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Tıp Fakültesi taban puanları 2022