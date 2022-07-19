TIP TABAN PUANLARI: Ankara, İzmir ve İstanbul’da 2022 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Tıp Fakültesi taban puanları taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Doktor olmak isteyen adaylar ' Tıp Fakültesi puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Tıp Fakültesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Tıp Fakültesi taban puanları 2022
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin tıp fakültesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|51
36
77
56
|536,19794
554,27566
547,58683
549,17491
|Koç Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
14+0
14+0
15+0
|8
14
14
15
|92
47
108
84
|532,49167
553,80350
546,37277
548,17376
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
20+0
20+0
30+0
|40
20
20
30
|320
177
320
511
|521,55171
549,40438
540,85437
536,48221
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|495
418
313
400
|516,25336
545,11836
541,00845
538,53253
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|18+0
17+0
11+0
11+0
|18
17
11
11
|559
443
942
510
|514,65882
544,78482
531,79824
536,48359
|Hacettepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
170+5
|164
164
164
175
|957
870
904
792
|506,61965
540,81010
532,21498
532,60951
|Hacettepe Üniversitesi
|Tıp (6 Yıllık) (4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
200+5
210+6
|216
216
205
216
|1.817
1.600
1.509
1.440
|495,26312
535,94131
526,44195
525,86598
|Yeditepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
8+0
|15
14
8
8
|1.360
1.670
1.680
1.900
|500,86282
535,50116
525,21435
521,76340
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|260+7
260+7
270+7
270+7
|267
267
277
277
|1.997
1.750
1.708
1.930
|493,31694
535,05972
525,03144
521,51767
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
10+0
10+0
|6
6
10
10
|1.839
1.780
2.003
1.520
|494,99747
534,87035
522,99937
524,89086
|İstanbul Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.227
1.900
1.863
2.090
|491,21925
534,19276
524,00223
520,07963
|Ankara Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
40+1
30+1
|62
52
41
31
|2.750
2.240
2.351
2.770
|487,04137
532,59951
520,65196
515,72005
|İstanbul Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
300+8
310+8
|287
287
308
318
|3.035
2.810
2.609
2.880
|484,60119
530,08649
519,04441
514,92390
|Koç Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
36+0
46+0
25+0
|42
36
46
25
|3.548
3.050
5.434
2.210
|481,07511
529,14844
505,67309
519,23182
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
7+0
|12
12
8
7
|3.232
3.240
2.829
2.490
|483,14508
528,34652
517,76318
517,46763
|İstinye Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
5+0
4+0
|10
9
5
4
|7.440
3.560
3.789
3.640
|463,27042
527,00808
512,72347
510,59726
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|4.307
3.590
3.337
3.120
|476,39622
526,92117
514,98241
513,46196
|Ege Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|310+8
310+8
340+9
340+9
|318
318
349
349
|4.218
3.870
3.730
3.670
|476,85106
525,87804
513,00249
510,39907
|Marmara Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
190+5
190+5
|205
205
195
195
|4.547
3.980
3.917
4.110
|475,14679
525,55429
512,15922
508,08046
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|18+0
19+0
11+0
25+0
|18
19
11
25
|4.353
4.000
3.033
3.620
|476,15769
525,48550
516,61848
510,69421
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
13+0
8+0
8+0
|13
13
8
8
|5.247
4.260
3.557
3.750
|471,85303
524,60813
513,79334
509,99758
|Gazi Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|290+8
290+8
290+8
290+8
|298
298
298
298
|5.101
4.550
4.527
4.450
|472,55575
523,54399
509,36263
506,33590
|İstinye Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
9+0
9+0
|15
14
9
9
|6.891
4.910
5.376
4.200
|465,29774
522,42869
505,91978
507,58286
|Gazi Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|5.681
4.980
5.176
5.090
|470,08166
522,22021
506,73558
503,42078
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
10+0
10+0
|2
2
10
10
|6.806
5.290
7.688
8.140
|465,63037
521,30677
497,55974
491,49450
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
6+0
6+0
|2
2
6
6
|6.196
5.520
8.558
8.400
|467,94624
520,57469
494,94249
490,62934
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|8.283
5.680
—
—
|460,44971
520,07305
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|6.474
5.730
5.675
5.980
|466,89405
519,93290
504,69932
499,81918
|Akdeniz Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
270+7
260+7
|287
287
277
267
|6.499
5.980
5.881
5.810
|466,79418
519,28818
503,97136
500,46336
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|8.369
6.290
—
—
|460,16975
518,43334
—
—
|Yeditepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
17+0
16+0
15+0
|20
17
16
15
|6.634
6.540
7.519
7.770
|466,26467
517,78898
498,07353
492,85362
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
170+5
150+4
160+4
|175
175
154
164
|7.589
6.550
6.412
6.030
|462,73207
517,77414
502,07864
499,61373
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|7.472
7.170
7.324
6.680
|463,11256
516,25064
498,78603
496,91736
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
10+0
10+0
|10
9
10
10
|7.110
7.210
7.230
8.060
|464,45957
516,14153
499,10694
491,83079
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
160+4
140+4
120+3
|175
164
144
123
|8.512
7.270
7.013
6.730
|459,74713
515,99207
499,87966
496,72005
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|250+7
240+6
230+6
220+6
|257
246
236
226
|8.138
7.370
7.089
6.950
|460,86751
515,73517
499,56797
495,85445
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|230+6
240+6
270+7
270+7
|236
246
277
277
|8.401
7.590
7.099
6.710
|460,10847
515,17992
499,53700
496,77649
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
6+0
6+0
|11
11
6
6
|7.817
7.930
7.622
7.400
|461,97969
514,43602
497,75770
494,15925
|Biruni Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
8+0
9+0
|14
12
8
9
|9.160
7.990
6.641
4.960
|457,65479
514,32001
501,19950
503,99492
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|9.131
8.610
8.264
7.930
|457,76055
512,93703
495,75895
492,23031
|Biruni Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
4+0
—
|9
8
4
—
|8.802
8.700
9.513
—
|458,79871
512,75916
492,09796
—
|Çukurova Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|245+7
245+7
275+7
275+7
|252
252
282
282
|9.202
8.840
8.796
8.770
|457,51887
512,41220
494,25479
489,47786
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|190+5
190+5
180+5
160+4
|195
195
185
164
|9.787
8.890
8.405
7.940
|455,83382
512,28425
495,33492
492,16692
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
10+0
10+0
|7
7
10
10
|8.784
9.010
11.118
9.410
|458,85956
512,06017
487,84889
487,42959
|Ufuk Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
12+0
8+0
8+0
|11
12
8
8
|9.795
9.090
9.458
8.150
|455,81039
511,86479
492,25184
491,47403
|Kocaeli Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|250+7
250+7
250+7
250+7
|257
257
257
257
|10.344
9.240
8.637
8.440
|454,24453
511,55923
494,68835
490,55356
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
40+0
|15
15
10
40
|9.840
9.300
9.764
15.100
|455,67037
511,43373
491,44661
471,05009
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
170+5
170+5
180+5
|164
175
175
185
|10.307
9.550
9.389
9.360
|454,33111
510,94892
492,47665
487,56764
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
9+0
9+0
|14
14
9
9
|12.583
9.710
7.583
7.110
|448,52630
510,67889
497,90006
495,24987
|Atılım Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
—
|11
10
6
—
|11.942
9.960
10.920
—
|449,98243
510,15636
488,37086
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
14+0
8+0
6+0
|12
14
8
6
|11.065
10.200
11.080
9.110
|452,23048
509,56517
487,93064
488,33798
|Üsküdar Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
15+0
—
|11
11
15
—
|12.788
10.600
11.397
—
|448,03550
508,82942
487,13773
—
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|11.539
10.800
9.400
10.600
|451,02484
508,33659
492,43575
483,68916
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
190+5
180+5
|205
205
195
185
|11.729
10.900
10.148
9.520
|450,58857
508,13909
490,41617
487,09632
|İstanbul Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
2
1
1
|Dolmadı
11.100
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
507,72337
Dolmadı
Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.009
11.400
11.548
11.300
|449,85397
507,26335
486,75473
481,63424
|Erciyes Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|270+7
280+7
270+7
270+7
|277
287
277
277
|12.497
11.400
10.635
10.000
|448,72182
507,20058
489,14418
485,43990
|Mersin Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|220+6
210+6
210+6
210+6
|226
216
216
216
|11.590
11.500
10.942
10.900
|450,91205
507,03716
488,32412
482,95733
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
6+0
|15
14
8
6
|12.670
11.800
7.675
5.100
|448,33804
506,53989
497,60060
503,32409
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|220+6
210+6
200+5
200+5
|226
216
205
205
|13.563
11.900
10.875
10.200
|446,33010
506,38332
488,49882
484,76681
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|230+6
220+6
210+6
200+5
|236
226
216
205
|12.943
11.900
11.109
10.900
|447,68300
506,35889
487,87127
482,69694
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|13.985
12.000
—
—
|445,42471
506,22345
—
—
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
150+4
140+4
|164
164
154
144
|12.900
12.300
12.251
11.800
|447,77363
505,73405
484,95776
480,11332
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|230+6
220+6
210+6
210+6
|236
226
216
216
|14.099
12.500
12.281
12.000
|445,15665
505,34466
484,89131
479,49076
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|14.016
12.700
—
—
|445,33574
504,90874
—
—
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|220+6
210+6
210+6
220+6
|226
216
216
226
|14.725
13.300
12.089
11.500
|443,77554
503,94675
485,35881
481,13330
|Sakarya Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
150+4
140+4
130+4
|144
154
144
134
|15.215
13.500
12.161
11.000
|442,73881
503,65392
485,20337
482,41815
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|230+6
230+6
220+6
220+6
|236
236
226
226
|14.406
13.500
12.596
12.500
|444,46910
503,64478
484,08236
478,05947
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
13.500
27.718
35.600
|Dolmadı
503,61735
454,25160
427,72299
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|13.503
13.500
12.804
12.300
|446,45451
503,57282
483,56065
478,54158
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
7+0
|12
12
8
7
|13.738
13.600
10.951
9.870
|445,92777
503,41604
488,29182
486,05740
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
6+0
6+0
|8
9
6
6
|16.052
13.900
11.741
8.120
|441,04045
502,92705
486,26551
491,54623
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|14.957
13.900
13.139
13.200
|443,28956
502,82717
482,80339
476,15952
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
9+0
8+0
|15
14
9
8
|16.075
14.000
10.266
9.570
|440,99203
502,62832
490,04270
486,96103
|Gaziantep Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
150+4
|164
164
164
154
|14.469
14.100
13.099
13.200
|444,35133
502,57575
482,89952
476,24024
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|15.128
14.200
13.434
13.000
|442,92454
502,28169
482,07632
476,70656
|Haliç Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
8+0
|15
14
8
8
|16.011
14.500
11.207
11.600
|441,09548
501,95273
487,62874
480,76970
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|15.862
14.600
13.468
12.400
|441,40034
501,75811
481,98303
478,36386
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
—
—
|11
10
—
—
|15.737
14.700
—
—
|441,65363
501,48988
—
—
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|16.027
14.900
14.008
14.000
|441,07281
501,23370
480,72379
474,00517
|Amasya Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|17.108
14.900
15.624
14.900
|438,85050
501,22780
477,07542
471,73411
|Beykent Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|15.422
14.900
11.020
10.900
|442,32243
501,15538
488,07555
482,78565
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|16.341
15.000
14.234
13.600
|440,45867
501,07474
480,23809
475,01408
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
160+4
150+4
140+4
|175
164
154
144
|16.464
15.000
13.873
13.300
|440,15376
501,07403
481,05518
476,00967
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|16.038
15.100
14.468
14.500
|441,06397
500,93739
479,62471
472,65495
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|14.811
15.300
—
—
|443,60405
500,58543
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|10+1
10+1
10+1
10+1
|11
11
11
11
|21.955
15.600
19.902
21.400
|430,18746
500,09649
468,26343
455,94918
|Balıkesir Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
140+4
125+4
|154
154
144
129
|17.001
15.600
14.695
14.000
|439,05579
500,07722
479,10413
473,82303
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
7+0
|12
12
8
7
|15.378
15.800
10.808
9.720
|442,40827
499,71336
488,67180
486,52053
|Atatürk Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
180+5
180+5
|154
154
185
185
|17.105
15.900
15.576
14.800
|438,85789
499,69419
477,19075
471,85013
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
30+1
30+1
—
|62
31
31
—
|20.687
16.000
15.765
—
|432,31048
499,44208
476,76875
—
|Gazi Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
16.200
12.076
21.700
|Dolmadı
499,12935
485,40777
455,45661
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
14+0
10+0
15+0
|10
14
10
15
|17.119
16.500
15.416
15.000
|438,83153
498,66946
477,55897
471,44168
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|18.237
16.500
15.617
14.900
|436,66333
498,62255
477,09122
471,57923
|Dicle Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|240+6
240+6
220+6
200+5
|246
246
226
205
|16.281
16.600
15.037
15.200
|440,59398
498,48475
478,40095
470,86791
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
65+2
|72
72
62
67
|17.018
16.600
15.484
16.300
|439,03293
498,46966
477,42090
467,98918
|Altınbaş Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
4+0
—
|11
9
4
—
|18.106
16.700
11.282
—
|436,92477
498,44542
487,44027
—
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|102+0
101+0
79+0
35+0
|102
101
79
35
|21.215
16.700
14.857
10.300
|431,38091
498,39647
478,73234
484,52655
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
80+2
|113
113
103
82
|17.788
16.700
15.237
13.700
|437,51538
498,32371
477,92439
474,61844
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|190+5
190+5
180+5
170+5
|195
195
185
175
|18.619
17.100
15.914
15.200
|435,99635
497,69577
476,48980
470,85873
|Düzce Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|18.719
17.200
16.049
15.400
|435,81654
497,56049
476,19491
470,27628
|Kırklareli Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
30+1
30+1
—
|41
31
31
—
|19.376
17.400
17.112
—
|434,59810
497,31759
473,91191
—
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|170+5
160+4
160+4
160+4
|175
164
164
164
|18.998
17.500
16.547
16.400
|435,28318
497,11670
475,11529
467,82958
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|18.415
17.800
17.051
16.500
|436,36634
496,67523
474,01205
467,47980
|Gaziantep Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|18.199
17.800
16.698
17.000
|436,74165
496,64504
474,80615
466,40146
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
130+4
120+3
100+3
|144
134
123
103
|19.761
17.900
16.795
15.900
|433,96646
496,42182
474,62429
468,95986
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|185+5
185+5
175+5
175+5
|190
190
180
180
|18.521
18.000
17.100
17.100
|436,16612
496,39581
473,93611
466,18411
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
—
|—
1
1
—
|Dolmadı
18.200
17.877
—
|Dolmadı
495,98271
472,25449
—
|Atatürk Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.516
18.500
17.565
17.400
|434,37856
495,67659
472,97036
465,46616
|Ordu Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|19.939
18.600
17.796
17.200
|433,62740
495,49937
472,44871
466,00706
|Uşak Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|20.030
18.700
17.488
16.600
|433,46894
495,32386
473,11216
467,18203
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|200+5
190+5
180+5
160+4
|205
195
185
164
|19.564
18.800
17.213
16.600
|434,28506
495,14711
473,67281
467,22169
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
80+2
—
—
|88
82
—
—
|19.838
18.800
—
—
|433,81513
495,14042
—
—
|Sanko Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
13+0
8+0
6+0
|13
13
8
6
|18.072
18.900
13.597
15.200
|437,00152
495,03678
481,66465
470,93482
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
150+4
140+4
120+3
|164
154
144
123
|19.980
19.000
17.335
16.300
|433,54366
494,88728
473,42860
467,96776
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
3+0
3+0
|1
1
3
3
|18.039
19.000
17.192
17.700
|437,05794
494,88433
473,72552
464,80091
|Karabük Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
80+2
|113
113
103
82
|20.525
19.100
17.738
17.000
|432,59975
494,73952
472,57322
466,39144
|Aksaray Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
40+1
30+1
|93
82
41
31
|21.061
19.100
16.244
15.100
|431,65824
494,73325
475,73959
471,13504
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|71+0
71+0
74+0
65+0
|71
71
74
65
|23.417
19.200
14.782
19.200
|427,86761
494,54919
478,90856
461,08198
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
100+3
|123
123
113
103
|21.386
19.500
18.129
17.300
|431,11379
494,14336
471,70414
465,55153
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|19.786
19.500
18.421
18.500
|433,92106
494,08024
471,15176
462,63811
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|100+0
91+0
91+0
92+0
|100
91
91
92
|23.539
19.500
19.730
20.500
|427,66898
494,05220
468,61180
457,95976
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
3+0
3+0
|2
2
3
3
|23.636
19.600
19.912
21.400
|427,52572
493,92499
468,24346
455,98092
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
16+0
10+0
8+0
|16
16
10
8
|24.908
19.800
18.651
18.500
|425,48330
493,62684
470,68985
462,66852
|Giresun Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
90+3
80+2
|113
103
93
82
|21.552
19.900
18.652
17.800
|430,85832
493,53858
470,68814
464,37133
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
80+2
|113
113
103
82
|21.802
19.900
18.500
17.800
|430,45484
493,46599
471,00023
464,50444
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
80+2
60+2
|103
103
82
62
|21.868
20.100
18.699
17.900
|430,35991
493,25955
470,60585
464,14619
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
130+4
120+3
120+3
|144
134
123
123
|21.730
20.200
18.755
18.000
|430,56631
493,00128
470,48786
463,86184
|Harran Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
140+4
120+3
|154
154
144
123
|21.043
20.400
18.735
18.200
|431,69370
492,80319
470,53960
463,55689
|Hitit Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
90+3
80+2
|113
113
93
82
|22.161
20.500
18.853
18.200
|429,87013
492,68103
470,28833
463,56285
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
30+1
20+1
20+1
|41
31
21
21
|22.351
20.700
18.908
18.700
|429,53360
492,36472
470,18860
462,36163
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
80+2
|113
113
103
82
|22.439
20.900
19.168
18.400
|429,37355
492,07086
469,66694
462,92318
|Adıyaman Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
130+4
120+3
|144
144
134
123
|22.037
21.000
19.250
18.800
|430,05634
491,99655
469,51193
462,06894
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
100+3
|134
134
123
103
|22.592
21.100
19.429
18.800
|429,16513
491,76801
469,12381
462,09464
|Siirt Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
30+1
30+1
—
|41
31
31
—
|22.187
21.200
19.518
—
|429,81735
491,68060
468,98089
—
|Kafkas Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|22.835
21.400
19.700
19.000
|428,79856
491,34945
468,66525
461,47294
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
15+0
10+0
|14
14
15
10
|23.097
21.400
20.048
19.400
|428,36847
491,30542
467,98177
460,68806
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|56+0
48+0
—
—
|56
48
—
—
|23.316
21.500
—
—
|428,03384
491,25011
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
9+0
6+0
|11
10
9
6
|23.556
21.500
20.261
19.800
|427,64318
491,16122
467,58044
459,76005
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|24.185
21.700
—
—
|426,59586
490,95490
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
12+0
10+0
|11
11
12
10
|23.782
21.800
20.388
20.100
|427,27480
490,84532
467,33762
458,89276
|Üsküdar Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
43+0
30+0
—
|39
43
30
—
|24.984
22.600
23.945
—
|425,35800
489,73190
460,88425
—
|Kastamonu Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
70+2
60+2
|93
82
72
62
|22.049
22.700
14.553
15.300
|430,03863
489,48793
479,43136
470,63223
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|24.645
22.700
20.910
20.800
|425,90844
489,48564
466,37087
457,44183
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|70+0
70+0
52+0
52+0
|70
70
52
52
|24.573
23.400
20.597
20.300
|426,01010
488,53972
466,94048
458,60621
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|26.263
23.600
—
—
|423,28102
488,24815
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|56+0
48+0
—
—
|56
48
—
—
|26.628
24.300
—
—
|422,74899
487,24743
—
—
|Beykent Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
20+0
17+0
|6
6
20
17
|27.942
24.300
35.086
39.800
|420,75433
487,23971
442,06363
420,22604
|İstinye Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
9+0
11+0
|85
76
9
11
|28.636
24.400
17.432
16.800
|419,70253
487,12105
473,22767
466,88986
|Atılım Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
—
|12
12
14
—
|28.768
24.700
29.887
—
|419,50903
486,72276
450,60556
—
|Sanko Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
36+0
15+0
5+0
|30
36
15
5
|26.783
24.900
22.135
22.000
|422,49676
486,37634
464,09184
454,69995
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|15+1
30+1
30+1
30+1
|16
31
31
31
|25.969
25.300
26.118
25.900
|423,75278
485,91623
457,05235
446,65703
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|32+0
32+0
20+0
20+0
|32
32
20
20
|26.648
25.600
23.223
21.300
|422,72649
485,43697
462,06574
456,33761
|İstinye Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+0
51+0
6+0
5+0
|50
51
6
5
|36.730
25.900
15.514
18.800
|408,42220
485,02601
477,33905
462,02647
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
10+0
8+0
|20
20
10
8
|35.492
26.200
23.845
26.300
|410,01370
484,67129
461,06299
445,74283
|Yeditepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|65+0
62+0
60+0
60+0
|65
62
60
60
|32.123
26.400
26.294
29.200
|414,69096
484,37561
456,75050
439,87522
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
76+0
81+0
81+0
|75
76
81
81
|Dolmadı
26.900
26.291
27.700
|Dolmadı
483,74757
456,75305
443,00888
|Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü)
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
40+0
40+0
40+0
|40
40
40
40
|32.061
27.700
30.556
39.100
|414,79025
482,68803
449,45637
421,62089
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
-
|Dolmadı
27.900
16.739
Dolmadı
|Dolmadı
482,35503
474,73244
Dolmadı
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
37+0
10+0
20+0
|40
37
10
20
|35.584
28.600
21.240
24.900
|409,89726
481,47065
465,72553
448,46969
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
50+0
48+0
48+0
|45
50
48
48
|38.009
28.700
31.519
30.700
|406,82102
481,31027
447,92805
437,04592
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
-
|Dolmadı
29.300
15.205
Dolmadı
|Dolmadı
480,56192
478,00366
Dolmadı
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
30+0
25+0
20+0
|30
30
25
20
|28.549
29.400
27.285
22.700
|419,83225
480,45383
455,01300
453,19227
|Ufuk Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|61+0
68+0
72+0
72+0
|61
68
72
72
|32.625
29.700
29.209
27.000
|413,98049
480,14735
451,78273
444,36555
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
81+0
72+0
|62
76
81
72
|Dolmadı
30.800
34.718
36.700
|Dolmadı
478,62730
442,62519
425,74960
|Çukurova Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
31.100
27.133
27.600
|Dolmadı
478,21614
455,25531
443,20508
|Sanko Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|46+0
36+0
47+0
44+0
|46
36
47
44
|37.340
31.300
32.525
32.200
|407,64751
477,90149
446,25678
434,13412
|Biruni Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
68+0
36+0
—
|76
68
36
—
|36.420
32.000
32.628
—
|408,82266
477,11265
446,04286
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
110+3
110+3
140+4
|93
113
113
144
|33.736
32.100
35.085
36.400
|412,38612
476,93358
442,06613
426,24168
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|75+0
75+0
—
—
|75
75
—
—
|32.058
33.500
—
—
|414,79492
475,28145
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|58+2
65+2
100+3
90+3
|60
67
103
93
|36.629
33.800
39.114
41.000
|408,55815
474,93191
435,72415
418,09897
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
5+0
|10
10
10
5
|41.347
34.200
38.272
30.900
|402,58484
474,34919
437,02475
436,60372
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
43+0
34+0
38+0
|36
43
34
38
|Dolmadı
34.500
35.539
35.800
|Dolmadı
473,91471
441,34882
427,34710
|Haliç Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
48+0
24+0
|81
76
48
24
|Dolmadı
35.100
33.119
35.800
|Dolmadı
473,24162
445,26777
427,29244
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
35.700
26.784
41.000
|Dolmadı
472,50856
455,86772
418,21649
|Biruni Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
42+0
18+0
—
|51
42
18
—
|44.355
36.200
37.048
—
|399,01004
471,82662
438,96413
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|61+0
76+0
65+0
49+0
|61
76
65
49
|36.002
36.300
36.716
29.400
|409,33451
471,72375
439,48876
439,41532
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
31+0
27+0
30+0
|20
31
27
30
|Dolmadı
36.500
39.097
40.000
|Dolmadı
471,49047
435,74783
419,94784
|Atılım Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|52+0
48+0
40+0
—
|52
48
40
—
|41.994
37.100
44.138
—
|401,81362
470,68931
428,30444
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
18+0
17+0
—
|16
18
17
—
|Dolmadı
37.200
46.419
—
|Dolmadı
470,63878
424,95747
—
|Beykent Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
45+0
—
—
|25
45
—
—
|Dolmadı
37.400
—
—
|Dolmadı
470,33729
—
—
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
37.600
33.763
44.400
|Dolmadı
470,14794
444,26400
412,35500
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
51+0
—
—
|59
51
—
—
|40.832
38.500
—
—
|403,24618
469,00879
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
76+0
38+0
—
|76
76
38
—
|41.652
38.700
47.651
—
|402,24415
468,67807
423,20457
—
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
36+0
—
|72
76
36
—
|Dolmadı
41.000
42.959
—
|Dolmadı
465,85412
430,03923
—
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+0
50+0
—
—
|50
50
—
—
|43.260
41.300
—
—
|400,30680
465,46035
—
—
|Atatürk Üniversitesi
|Tıp (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
41.600
35.485
44.600
|Dolmadı
465,20984
441,44871
411,95560
|Üsküdar Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
16+0
—
—
|20
16
—
—
|39.942
41.800
—
—
|404,36963
464,86982
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
64+0
42+0
|68
68
64
42
|47.978
44.100
42.264
40.900
|394,66997
462,22325
431,04201
418,43082
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
50+0
27+0
18+0
|59
50
15
18
|46.701
46.100
Dolmadı
41.000
|396,23546
459,82069
Dolmadı
418,12870
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
50+0
—
—
|11
50
—
—
|Dolmadı
46.200
—
—
|Dolmadı
459,66943
—
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|32+0
33+0
19+0
—
|3
33
19
—
|Dolmadı
46.800
49.577
—
|Dolmadı
459,01882
420,29964
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
64+0
42+0
|29
68
64
42
|Dolmadı
49.600
45.907
44.200
|Dolmadı
455,71008
425,69505
412,67139
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|10.407
—
—
—
|454,09260
—-
—
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|11.726
—
—
—
|450,59500
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|13.411
—
—
—
|446,67445
—-
—
—
|Samsun Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|14.727
—
—
—
|443,77188
—-
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|15.479
—
—
—
|442,21777
—-
—
—
|Yalova Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|15.960
—
—
—
|441,19086
—-
—
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|16.208
—
—
—
|440,76636
—-
—
—
|Haliç Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|17.189
—
—
—
|438,69501
—-
—
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|18.062
—
—
—
|437,02994
—-
—
—
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|Tıp (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|19.126
—
—
—
|435,05170
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|19.813
—
—
—
|433,86451
—-
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|2+1
—
—
—
|3
—
—
—
|21.142
—
—
—
|431,49186
—-
—
—
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Tıp (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
40+0
—
—
|25
5
—
—
|22.068
—
—
—
|430,01772
—
—
—
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Tıp (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|22.642
—
—
—
|429,08242
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Tıp (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|29.116
—
—
—
|419,00152
—
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
27+0
16+0
|55
49
13
16
|Dolmadı
—
Dolmadı
40.600
|Dolmadı
—
Dolmadı
418,81372
|Üsküdar Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
—
—
—
|27
—
—
—
|33.558
—
—
—
|412,63865
—-
—
—
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|36.844
—
—
—
|408,28770
—-
—
—
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
—
—
—
|31
—
—
—
|41.212
—
—
—
|402,75970
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|41.801
—
—
—
|402,06049
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Hacettepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
—
1
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Haliç Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|29
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Tıp (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|13
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—