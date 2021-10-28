Tıp fakültesini kazanan Necati’nin öldüğü kazada flaş! Tam kusurlu çıktı

ALKOLLÜ, HIZ LİMİTİNİ AŞMIŞ VE TAKİP MESAFESİNE UYMAMIŞ

Duruşmada, sanık tarafı kaza yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Raporda sürücünün belirlenen hız limiti üzerinde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, önündeki aracı takip mesafesine uymamak kurallarını ihlal ettiği için tam ve asli kusurlu olduğu, vefat eden Necati Kaan Şahin'le ilgili olarak kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusuru olmadığı yer aldı. Dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, dosya üzerinde inceleme sonucu rapor düzenleyecek. Mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledikten sonra duruşmayı 26 Kasım'a erteledi. Sanık Mehmet Ali Şahin'in ise tutuklu yargılanmasına devam edilecek.