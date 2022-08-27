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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Tıp fakültesinide birlikte okuyacaklar

İkiz kardeşler Esmanur ve Esranur ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı sınıfta okudu. Aynı kıyafetleri giyecek kadar birbirlerine bağlı olan ikizler, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı

DHA
Tıp fakültesinide birlikte okuyacaklar
Bursa'nın Orhangazi ilçesinin kırsal Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan Asiye-Erdinç Öztürk (52) çiftinin çift yumurta ikizi olan kızları Esmanur ile Esranur (18) birbirlerine bağlılıkları ve derslerindeki başarılarıyla dikkati çekiyor. Aynı kıyafetleri giyen, aynı oyuncaklarla oynayan, aynı yatakta yatan ikizler, ilkokul, ortaokulu birlikte okudu. Farklı liseleri kazanan ikizlerden Esranur, son sene kardeşinin okuluna nakil aldırdı. İkiz kardeşler, Orhangazi Anadolu Lisesi son sınıfta da aynı sırayı paylaştı. Maddi durumları iyi olmadığı için Esmanur ve Esranur kardeşler, üniversite sınavına, evde birlikte çalışıp, okulda açılan ücretsiz kursa devam ederek hazırlandı. Tercihlerini de birlikte yapan Öztürk kardeşler, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İkiz kardeşlerin şimdiki hedefi tıp fakültesini başarıyla tamamlayıp, iyi birer hekim olmak.



Tıp fakültesini başarıyla bitirip, iyi bir hekim olmak istediklerini söyleyen Esranur Öztürk, "Fakülteden mezun olduktan sonra genelde herkes yurt dışında kalmayı, orada okumayı düşünüyor. Ama biz Esmanur ile ülkemizi geliştirmek için burada kalmayı düşünüyoruz. Herkes olanaklarımız yok diye ülkemizden gidiyor ama biz böyle düşünmüyoruz. Ülkemizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakültemizi en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



Kızlarının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen Erdinç Öztürk, "Kızlarımdan Allah'a şükür memnunum. Okudular, bize fazla zorluk çıkarmadılar. Çalıştılar kendi emekleriyle. Özel ders de almadılar, dershaneye de gitmediler. Bizi maddi manevi üzmediler. Çalışıp tıp fakültesini kazandılar. Bundan sonra da inşallah okullarını bitirip, kendilerini daha da ilerletip, vatana, millete, insanlara, bizlere hayırlı evlat olurlar inşallah. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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Tıp fakültesinide birlikte okuyacaklar
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