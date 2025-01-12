Haberler Yaşam Haberleri Tıp merkezine ateş edip 2.5 milyon lira haraç istemişlerdi: Haraç çetesinin maskesini polis düşürdü
Giriş Tarihi: 12.1.2025 10:35 Son Güncelleme: 12.1.2025 10:36

Tıp merkezine ateş edip 2.5 milyon lira haraç istemişlerdi: Haraç çetesinin maskesini polis düşürdü

İstanbul Esenler’de bulunan bir tıp merkezi sahibini arayıp 50 bin Euro haraç isteyen kişiler parayı alamayınca sağlık merkezine kurşun sıktı. O anları kayda alıp iş yeri sahibine göndererek haraç miktarının 75 bin Euro olduğunu söylediler. Kendilerine ‘Mara Maskeliler’ diyen 4 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tıp merkezine ateş edip 2.5 milyon lira haraç istemişlerdi: Haraç çetesinin maskesini polis düşürdü

Olay Esenler Menderes Mahallesi, İnönü Caddesi 327 Sokakta meydana geldi. Sokaktaki bir sağlık merkezi 6 Ocak Pazartesi gecesi saat 01.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Polis yaptığı incelemede binaya 4 kurşunun isabet ettiğini belirlerken, olay yerinde 9 mm çapında 3 adet boş kovan bulundu.

ÖNCE TEHDİT TELEFONU SONRA KURŞUN

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada mağdur A.K.'nin (49) ifadesi alındı. Mağdur A.K., olaydan 2 ay önce kendisini telefonla arayan kişilerin 'Kara Maskeliler' isimli çetenin üyeleri olduğunu söyleyerek kendisini koruma karşılığında 50 bin Euro para istediklerini söyledi. Bu telefonu ciddiye almadığını söyleyen A.K., silahlı saldırıdan 1 hafta önce aynı kişilerin tekrar arayarak parayı ödeyip ödemeyeceğini sorduklarını anlattı.

Bu teklife olumsuz cevap vermesinin ardından aynı kişilerin saldırıdan 1 saat sonra kendisini arayarak binayı kurşunladıkları anların bulunduğu bir video gönderdiklerini anlatan A.K. 'Bana istedikleri paranın artık 75 bin Euro'ya yükseldiğini söylediler' dedi.

GASP BÜRO ÖZEL HAREKATLA OPERASYON YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede saldırganların olaydan sonra kaçtığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerin incelenmesi sonrasında olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler E.Y.(33), Tanju S.(20), Hakan P.(23) ve Çağdaş K.(17) gözaltına alındı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hakan P. ile Çağdaş K. tutuklanırken, Tanju S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. E.Y. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Tıp merkezine ateş edip 2.5 milyon lira haraç istemişlerdi: Haraç çetesinin maskesini polis düşürdü
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