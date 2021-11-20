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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Tıp öğrencisi Elif’in azmi

İHA
Tıp öğrencisi Elif’in azmi

Elif Azra Bulut 2019’da öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrendi. Tıp eğitimine ara veren Elif, sağlığına kavuştu. Fakülteye geri dönen genç kız, kanser hastalarıyla yakından ilgilenmek için hematoloji uzmanı olacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Elif Azra Bulut, 2019'da öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. 2020 yılına kadar tedavisi devam eden Bulut tedavilere yanıt verdi ve iyileşti. Hastalıktan sonra tüm çalışmalarını kanser hastalığı üzerine yaptığını ve ilerleyen yıllarda hemotoloji uzmanı olmak istediğinin altını çizen Bulut, hastalık döneminde vatandaşlar tarafından başlatılan kampanya ve destekler ile ayakta durdurduğunu ve iyileşeceğine bu şekilde inandığını söyledi.



KÖK HÜCRE DONÖRÜ OLUN
Tamamen iyileştiğini ve normal hayata döndüğünü açıklayan Bulut, "Bundan 2 sene önce adıma kök hücre kampanyası başlatılmıştı. Bunun için çok minnettarım. O dönemde ben hastanede yatıyordum ve kanser hastasıydım. 20 yaşında teşhis aldım. Tedavim 6-7 ay kadar sürdü ve 1.5 sene önce tamamen iyileştim. Hastalıktan sonra vücudum tamamen toparlama evresine girdi. Saçlarım uzamış oldu. Bunun dışında içeride oluşacak hasarlar engellendi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi. Bulut şöyle konuştu:
"Hastalık sonrası hayatımda çok şey değişti iyi anlamda. Hayatın değeri, anlamı olduğumu düşünüyorum. Bu süreçten sonra okuluma geri döndüm. Okulu ne kadar sevdiğimi öğrenmiş oldum. 1. sınıfı okuyup bırakmak zorunda kalmıştım. Şu an Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimime devam ediyorum. Hastaları daha yakından anlayıp onlara destek olabilmeliyiz. İnsanların kök hücre donörü olmalarını sağlamak istiyorum. Bundan sonra genelde bu konu üzerine eğileceğim. Hemotoloji uzmanı olabilirim."

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Tıp öğrencisi Elif’in azmi
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