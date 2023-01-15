Tıp öğrencisi Yusuf, Rusya’da yoğun bakıma alındı: Ailesi ’Türkiye’ye getirilsin’ diye çağrı yaptı

'ÇOCUĞUMUZU TÜRKİYE'YE GETİREMİYORUZ'

Baba Salih Altınışık, "Oğlum, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13'üncü kattan düştü. Hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Eşim ile birlikte hastane koridorlarında bekliyoruz. Perişan durumdayız. Oğlumu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Rusya'daki bazı prosedürlerden dolayı izin alıp, çocuğumuzu Türkiye'ye getiremiyoruz. Oğlumu Türkiye'de tedavi ettirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz. Kendisinin bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu'na rica ediyorum. Çocuğum burada günden güne eriyor. Lütfen oğlumu ambulans uçakla Türkiye'ye getirin" dedi.